El PDECat acusa la CUP de fomentar «els delictes» en un manual sobre ocupació d'Arran

D'altra banda, Chacón ha mostrat "perplexitat" per la "incertesa" a l'entorn de quan seran les eleccions. La candidata del PDECat ha qualificat la situació de "vergonya" i ha lamentat els "errors" i la "manca de planificació" del Govern.

El PDECat ha acusat la CUP de fomentar "els delictes" per un manual sobre ocupació d'habitatges que ha publicat Arran en què, segons la candidata del partit a la presidència de la Generalitat, Àngels Chacón, es mostra "com punxar la llum".En una compareixença davant dels mitjans, l'exconsellera d'Empresa ha lamentat que pràctiques d'aquest tipus "no respecten la propietat privada i fomenten la delinqüència", i ha reiterat que el seu partit no se sumarà a una iniciativa d'unitat de l'independentisme que inclogui formacions "antisistema". Chacón ha afirmat que models com el dels cupaires no la representen, i ha subratllat que el dret "legítim" a habitatge i drets socials de la ciutadania l'ha de generar "un país d'oportunitats".

