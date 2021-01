Protesta a Barcelona per la mort d'un sensesostre a l'Eixample

Avui ens concentrem per assenyalar els culpables de tanta misèria pic.twitter.com/FBhgTvI4es — Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample (@XHabitatgEE) January 20, 2021

Una vintena de persones han participat aquest dimecres a la tarda a la concentració al carrer Consell de Cent de Barcelona per la mort d'un sensesostre ahir en aquest mateix punt. La protesta ha estat convocada per la Xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample. "Nosaltres avui som aquí perquè no volem mirar cap a una altra banda, perquè podríem haver estat qualsevol de nosaltres", han dit.El col·lectiu, a més, demana solucions a l'Ajuntament i reclama al consistori que no basi la política d'acollida en "macroespais". La xarxa també responsabilitza el "model econòmic" de la mort de l'home que dormia al carrer.

L'home mort al carrer Consell de Cent és el tercer sensesostre mort a Barcelona en poc més d'una setmana, després que a principis de la setmana passada es trobessin els cossos sense vida del Mohammed a la Barceloneta i de l'Amine al Parc de la Ciutadella . En tots dos casos els informes preliminars de l'autòpsia assenyalen la hipotèrmia com a causa de la mort En el cas de l'home mort al carrer Consell de Cent, la policia tampoc va trobar signes de violència al cos. L'Ajuntament ha assegurat que no tenia contacte amb ell , mentre que les entitats socials estan esperant confirmar la seva identitat per determinar-ho.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor