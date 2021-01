No saps quina pel·lícula o sèrie triar a Netflix? La plataforma presenta una nova funció per solucionar-ho

La plataforma Netflix llança una nova funció aquest 2021: un botó de "reproducció" automàtic. Amb aquesta opció la plataforma vol acabar amb un problema molt estès entre els seus usuaris: el de no saber quina pel·lícula/sèrie escollir després de passar-se hores mirant el catàleg.Aquest botó permetrà a l'usuari reproduir automàticament una sèrie, documental o film el qual serà seleccionat per la plataforma amb l'ajuda d'un algoritme perquè la tria s'ajusti als seus gustos.Aquest nou servei que oferirà la plataforma va iniciar la seva fase de proves el juliol de 2020 i tot i que va tenir una rebuda positiva, de vegades reproduïa sèries o films que l'usuari ja havia vist.Netflix no és l'única plataforma que ofereix una funció similar. De fet Filmin ja fa temps que té disponible una opció anomenada recomendador. Aquesta suggereix a l'usuari 3 continguts diferents en funció dels seus gustos i el seu estat d'ànim, el qual ha indicat prèviament.