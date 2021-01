Luxemburg desestima un altre recurs sobre la immunitat de Junqueras

El TGUE indica a la sentència que el president del Parlament "no està obligat de cap manera" a confirmar la immunitat d'un diputat europeu, per la qual cosa, la denegació de la petició de Riba "no és un acte impugnable".D'altra banda el tribunal també destaca que la sol·licitud de Riba "no podia donar lloc" a que Sassoli adoptés una mesura "generadora d'efectes jurídics obligatoris" davant les autoritats espanyoles. La normativa europea estipula, segons subratlla el TGUE, que el president del Parlament pot adoptar una "iniciativa", no una "decisió". Això "posa de manifest" el caràcter "no vinculant" de la iniciativa que eventualment adopti amb caràcter urgent Sassoli "davant les autoritats nacionals destinatàries de la mateixa".A més, el tribunal subratlla que "no hi ha cap norma que disposi" que les autoritats nacionals "estiguin obligades" a donar-hi curs.