Illa descarta per ara l'avançament del toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat per ara avançar l'horari del toc de queda a les vuit del vespre, tal com li han demanat vuit comunitats autònomes en la reunió del consell interterritorial de salut que s'ha celebrat aquest dimecres. "Ho estudiarem", ha dit Illa, que ha assegurat que la modificació de la restricció de mobilitat nocturna pot tenir "pros i contres".Illa ha defensat les restriccions actuals i ha rebutjat aprovar-ne de noves "de cop". "Hem d'esperar resultats", ha dit. El ministre ha insistit que els instruments vigents fins al 9 de maig "ja han servit per doblegar una corba". Illa també ha rebutjat la possibilitat de confinament domiciliari que demanen algunes comunitats.A preguntes de la premsa, Illa ha negat que la manca d'una majoria parlamentària per part del seu executiu o la proximitat de les eleccions catalanes hagin influït en la postura de la Moncloa. Galícia, Andalusia i Castella Lleó -totes governades pel PP- han liderat la demanda, però altres governades pels socialistes, com el País Valencià, s'hi han sumat.Castella i Lleó va aprovar dissabte passat l'avançament del toc de queda a les vuit del vespre. Una mesura que ha estat recorreguda per la Moncloa.Illa ha aprofitat la seva compareixença per fer una valoració positiva del procés de vacunació a l'Estat, on ja hi ha més d'un milió de persones vacunades i més de 15.600 ja han rebut les dues dosis que les immunitzen contra la Covid-19.El Ministeri de Sanitat també ha establert que el següent sector de la població que haurà de rebre la vacuna seran aquelles persones més grans de 80 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor