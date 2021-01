VÍDEO L'espectacular interpretació de Lady Gaga de l'himne dels EUA

Així ha interpretat Lady Gaga l'himne dels Estats Units en la presa de possessió de Joe Biden com a presidenthttps://t.co/OVQmkRyms5 pic.twitter.com/CvOishQuNp — 324.cat (@324cat) January 20, 2021

Joe Biden ja és president dels Estats Units després de jurar el seu càrrec davant del president del Tribunal Suprem, John Roberts. Ho ha fet al Capitoli, com exigeix una tradició que s'ha vist afectada per l'excepcionalitat del moment. El 46 president de la història nord-americana ha assumit el poder en un Washington pràcticament ocupat per la Guàrdia Nacional i sense multituds a l'avinguda de Pensilvània. Minuts abans que jurés el càrrec, la cantant Lady Gaga ha interpretat de manera molt emotiva l'himne dels Estats Units:I en la mateixa seu del Congrés que el 6 de gener passat va ser assaltada per un grup de partidaris armats de Donald Trump . Un Trump que ha abandonat la Casa Blanca unes hores abans i no ha estat present a la cerimònia en una mostra més de menyspreu a les institucions i la cultura democràtica del país.Biden ha jurat sobre una Bíblia que pertany a la seva família des de finals del segle XIX. Com estableix la tradició, amb anterioritat ha jurat el càrrec la vicepresidenta Kamala Harris, que ho ha fet de la mà de Sonia Sotomayor. Totes dues han fet història i comparteixen ideologia progressista. Harris és la primera dona negra que arriba a la vicepresidència. Sotomayor és la primera dona llatina que ha arribat al Tribunal Suprem.Leo Donovan, un jesuïta que va presidir la Universitat de Georgetown, ha fet la tradicional invocació que dona inici a la inauguració presidencial. Després, Lady Gaga ha cantat l'himne nacional, que presenta els Estats Units com la terra dels lliures i dels valents. Un himne que després del trasbals que ha suposat l'etapa trumpiana té més significat que mai.El polític demòcrata ha coronat aquest dimecres una carrera política que va començar en el molt llunyà 1972, quan va ser elegit senador per l'estat de Delaware, mentre el seu país es debatia en una de les seves grans crisis, la guerra del Vietnam. Des d'aquell moment, Biden va intentar en tres ocasions arribar a la Casa Blanca, però va fracassar clarament el 1988 i el 2008 a l'hora d'aconseguir la nominació del Partit Demòcrata. Va ser el 2008 quan va aconseguir la projecció nacional que buscava, al ser designat per Barack Obama com a candidat a la vicepresidència.Els seus vuit anys com a número dos d'Obama li van permetre disposar d'una base de suports prou àmplia per aspirar a la màxima ambició de la seva vida. El 2016, però, va acabar fent-se a un costat davant l'empenta de Hillary Clinton, que va acabar sent derrotada per un inesperat Donald Trump. Ha estat a la ercera que Biden ha aconseguit, desmentint molts pronòstics, emergir com l'abanderat demòcrata i tancar l'etapa obscura de Donald Trump.

