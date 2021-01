Segresten el compte d'Instagram a l'alcalde de Terrassa i li demanen diners per recuperar-lo

⛔ M'han segrestat el compte INSTAGRAM i no hi tinc accés. Estic patint extorsió amb missatges on se m'exigeixen quantitats elevades diners per poder-lo recuperar. He denunciat cas a Mossos i inciat tràmits per reestablir-lo, però si no ho aconsegueixo n'hauré d'obrir un de nou👇 pic.twitter.com/rTsgXjHYfU — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) January 20, 2021

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es troba sense poder utilitzar el seu compte d'Instagram després que li hagin segrestat aquest dimecres al migdia. Segons ell mateix explica en un fil a Twitter, i a Facebook, els ciberdelinqüents li demanen "quantitats elevades de diners" per a recuperar-la. Ballart ja ha denunciat el cas als Mossos d'Esquadra i estudia emprendre accions legals. De fet, ha contactat amb el conseller d'Interior i exregidor terrassenc, Miquel Sàmper. A hores d'ara, la policia catalana ha iniciat els tràmits per restablir-lo, tot i que no sap si podrà aconseguir-ho.Ballart ha aprofitat l'anunci dels fets per recordar que les ciberextorsions i ciberatacs "s'han multiplicat durant la pandèmia" i ha demanat als seus seguidors que "incrementin la seguretat dels seus comptes". "Feu cas omís de missatges i correus procedents de remitents desconeguts".En declaracions a l'ACN, Ballart ha avançat que, per recomanació dels Mossos, no pagarà cap rescat, que ja s'eleva a 700 euros. De la mateixa manera, han demanat a Facebook que restableixin el compte o que, en cas que no sigui possible, es cancel·li per evitar que se'n faci un ús indegut.L'alcalde ha explicat que el passat mes de desembre va començar el procés per aconseguir la verificació de compte a Instagram, on té 24.000 seguidors, a través de la pròpia aplicació de mòbil. Dimarts al vespre va rebre un missatge on se li confirmava que el procés havia acabat amb èxit, i que calia unes dades finals de verificació.En introduir-les, automàticament li va quedar bloquejat l'accés al seu perfil d'Instagram i al correu electrònic. "La sorpresa és que just quan em vaig quedar sense accés vaig rebre un missatge de WhatsApp des d'un telèfon que segons els Mossos és de Turquia extorquint-me", afegeix.Inicialment li demanaven 200 euros a canvi de recuperar el compte, una xifra que aquest dimecres a la tarda ja pujava als 700, i davant l'amenaça que si no pagava dimecres, s'encariria el rescat fins els 1.000 euros. "No pagaré, per recomanació dels Mossos", assegura.Com a sistema de pressió, Ballart ha seguit rebent trucades des del número turc, així com més amenaces per WhatsApp. A la vegada, s'estan enviant missatges als contactes i seguidors que té a Instagram amb fotografies d'homes amb el tors nu.Aquest mateix dimecres ha interposat una denúncia, i l'Àrea Central de Delictes Informàtics dels Mossos han pres totes les dades referents al segrest del compte. En aquest sentit, Ballart ha agraït el suport que ha rebut directament del conseller d'Interior i exregidor de Terrassa, Miquel Sàmper, i el Major Josep Lluís Trapero."Cap atac frenarà la nostra voluntat d'estar cada dia a prop de la ciutadania de Terrassa", afegeix l'acalde de Terrassa és una persona molt activa a les xarxes socials que controla ell mateix. De fet, alguns ciutadans ja han començat a denunciar l'atac ja que han rebut demandes de diners a través del compte d'Instagram. "El compte ha estat piratejat, si vols comprar, 300 euros" han enviat els hackers.

