L'il·lusionant pronòstic d'un important investigador per al 2024

El futur després de la pandèmia és una gran incògnita per a tothom. La Covid-19 ha alterat la vida amb tanta força que ha provocat una allau de teories sobre com se sortirà d'aquest període.L'últim pronòstic que ha donat la volta al món és el de Nicholas Christakis, un sociòleg i doctor que analitza les pandèmies del passat per preveure com serà en aquesta ocasió. Així, Christakis -una de les 100 persones més influents del món segons la revista Time - assenyala que després d'etapes com aquesta sempre venen èpoques amb molta més interacció social i anys positius econòmica i socialment.Al seu últim llibre, Christakis apunta que "les plagues no són noves per a nosaltres", però que "sempre s'acaben". A més, destaca que "som la primera generació d'humans que s'han enfrontat a aquesta amenaça i que poden respondre en temps real amb medicaments eficaços". Així, l'expert espera una època "semblant a la dels feliços anys 20 després de la pandèmia de la grip del 1918".Aquesta felicitat arribarà d'aquí a uns anys, però: el 2024. I és que creu que la vacuna no s'haurà administrat del tot quan s'acabi el 2021, i que fins al 2023 no es recuperarà l'economia. Per tant, serà el 2024 quan arribarà, segons Christakis, els anys en que "la gent buscarà incansablement les interaccions socials", que podrien incloure "una disbauxa sexual, grans despeses, major tolerància al risc i un abandonament de la religiositat".

