Almenys tres morts i una desena ferits en una forta explosió en un edifici al centre de Madrid

Sacan a los trabajadores y ancianos de la residencia de al lado del edificio donde se ha producido la explosión 💔 pic.twitter.com/PUokuPuIPx — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Estoy bien. Acaba de haber una explosión en calle Toledo, frente a mi cas. Ha explotado un edificio anexo a la iglesia de la Paloma, junto al colegio La Salle. La explosión ha entrado por el balcón, pero estoy bien. pic.twitter.com/klOKU6bc1x — Rodrigo Verano (@rodri_verano) January 20, 2021

Explosión en la calle Toledo. Han volado las tres plantas superiores de la residencia. pic.twitter.com/BwC9oIfIrZ — Peio H. Riaño (@PeioHR) January 20, 2021

Se ha desplomado un edifico, enfrente del Hotel Ganivet en calle Toledo ahora mismo pic.twitter.com/oAqwFsLK4P — CAFÉ PAVÓN (@CafePavon) January 20, 2021

Al parecer es la iglesia que hay junto a la residencia de La Paloma. pic.twitter.com/Io22QrA6SQ — Peio H. Riaño (@PeioHR) January 20, 2021

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Almenys tres persones han mort en una forta explosió que ha sacsejat el centre de Madrid aquest migdia. La deflagració s'ha produït en un edifici del carrer Toledo, concretament davant del conegut Hotel Ganivet, al districte de La Latina de la capital espanyola. L'origen, segons l'Ajuntament de Madrid, ha estat una fuita de gas en el moment que es reparava una caldera.Els serveis d'emergència han confirmat almenys dues víctimes mortals, una xifra que es podria ampliar, i una desena de ferits. La majoria són de caràcter lleu, hi ha una persona amb ferides moderades i una altra en estat greu, traslladada a l'hospital de La Paz.L'alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida, ha confirmat que quatre plantes han quedat completament destruïdes i s'ha produït un incendi a l'interior de l'edifici, encara en flames. La residència d'avis situada just al costat ha confirmat que no hi ha ferits ni morts entre els residents.A la zona hi ha una escola i des del centre han explicat que no hi havia cap alumne al pati -on han caigut diversos fragments- gràcies al confinament per la neu. Els equips d'emergència evacuen la zona i es treballa amb la hipòtesi d'una explosió de gas. Els residents han estat traslladats a un hotel.Diversos testimonis expliquen que han sentit i notat l'explosió centenars de metres més enllà, des de la Porta de Toledo fins a barris del costat. Veïns de la zona han compartit imatges de la façana de l'edifici, amb almenys sis plantes molt afectades. Els equips d'emergència treballen a la zona i encara es desconeixen les causes de la deflagració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor