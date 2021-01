Els indults a correcuita de Trump abans que Biden prengui el poder

Donald Trump ha acabat el seu últim dia a la Casa Blanca amb una llista d'uns 140 indults i commutacions de condemnes. Dimarts va iniciar la seva llarga llista d'indultats, el dia abans de finalitzar la presidència dels EUA, entre els quals no s'ha inclòs a ell ni a cap dels seus familiars.Un dels indultats ha estat Steve Bannon, el seu polèmic exassessor, imputat per malversació de fons destinats a la construcció d'un mur a la frontera entre els EUA i Mèxic. Segons l'acusació, l'antic estrateg de Trump va quedar-se amb un milió de dòlars durant l'operació, aproximadament. Bannon va declarar-se no culpable i encara resta a l'espera d'un judici. Per tant, l'indult no s'aplicarà encara, sinó que en cas que fos declarat culpable, els seus càrrecs serien anul·lats.Bannon va ser un dels arquitectes de la campanya presidencial de Trump el 2016. La seva bona relació es va trencar mesos després, quan l'exassessor va criticar els fills Trump i va ser acomiadat. Recentment, però, Trump va tornar a acudir a ell després d'haver perdut les eleccions, recuperant així la relació que mantenien.Trump va prendre la decisió després d'una trucada telefònica amb Bannon, amb motiu d'haver estat "un líder important en el moviment conservador" i conegut per la seva "perspicàcia política", argumenta la Casa Blanca en un comunicat.Alguns indultats, com Steve Bannon, eren d'esperar per la seva bona relació amb Donald Trump. En aquesta mateixa línia, també estan inclosos a la llista de beneficiats de la mesura de gràcia altres noms com els de Roger Stone i Michael Flynn, que el van ajudar amb els problemes legals o Charles Kushner, el pare del seu gendre.Entre els indultats també n'hi ha que no tenen vinculació amb el mandatari, com els rapers Lil Wayne i Kodak Black, condemnats a 10 anys de presó i 3 anys i 10 mesos, respectivament, per possessió il·legal d'armes. A més, el comunicat de la Casa Blanca ha manifestat que s'ha perdonat Wayne pel seu "bon cor", referint-se a les diverses donacions que ha fet a hospitals, organitzacions benèfics i bancs d'aliments, entre d'altres.D'altra banda, Kodak Black, que ja havia complert la meitat de la seva condemna, ha estat perdonat també pels seus "esforços caritatius" destinats a l'àmbit de l'educació, segons afirmaven al comunicat.Anthony Levandowski, un antic enginyer de Google condemnat a 18 mesos de presó després de declarar-se culpable al març per robar un secret comercial, ha estat un dels altres beneficiats pels indults. Va transferir al seu portàtil més de 14.000 arxius de Google, inclosos programes de desenvolupament i disseny de vehicles autònoms abans d'abandonar l'empresa, que els va utilitzar posteriorment per negociar amb Uber. La Casa Blanca ha al·legat en un comunicat que Levandowski ja havia "pagat un preu significatiu per les seves accions i plans per dedicar el seu talent a promoure el bé públic".La llista també inclou altres personatges com Elliott Broidy, antic recaptador de fons declarat culpable per violar la llei de lobis estrangers; Kwame Kilpatrick, exalcalde de Detroit acusat de corrupció; o Rudy Giuliani, advocat personal de Trump, que està sent investigat per les seves activitats a Ucraïna.

