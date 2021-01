Aragonès retreu a Illa que un enduriment de les restriccions col·lisiona amb el 14-F

Debatre un enduriment de les restriccions, com ara el toc de queda a les vuit del vespre, topa amb el manteniment d'unes eleccions el 14-F que requerirà que es mobilitzin més de cinc milions de persones en plena tercera onada de la pandèmia. Aquest és "el conflicte d'interessos" que, segons el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, hauria de fer "reflexionar" el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com a màxima autoritat sanitària de l'Estat, ja que suposa una "incoherència" augmentar les restriccions de mobilitat i interacció mentre es reclama la participació a les urnes.El vicepresident, que ha manifestat "preocupació, perplexitat i indignació per la judicialització de la pandèmia", ha retret a Illa el seu "silenci" després d'haver "aplaudit" l'ajornament electoral que es va produir l'any passat al País Basc i a Galícia amb un decret que segueix un "mecanisme calcat" al de la Generalitat. "M'és molt difícil cridar a la participació el 14-F si en paral·lel estem fent un toc de queda a les vuit del vespre", ha arribat a assegurar Aragonès, que ha advertit de l'alta abstenció que per por o per contagi es pot produir en cas que les eleccions no s'ajornin finalment.També ha assenyalat que entre 100.000 i 200.000 persones es poden trobar "privades del dret a vot" si els comicis no es posposen tenint present que en termes assistencials s'està "pitjor" que en la segona onada. Tot just aquest dimecres s'ha assolit la xifra de 612 ingressats per coronavirus a les UCI i s'ha superat el pic de l'onada de l'octubre. També s'han prorrogat les restriccions vigents 15 dies més . És per aquest motiu que el vicepresident ha reclamat "responsabilitat" i "sentit comú" per apuntalar un ajornament electoral que eviti que es limiti l'exercici del dret a vot de les persones aïllades, infectades o en situació de risc."Batallarem fins al final per defensar la data acordada. Tenim la raó sanitària per defensar el dret a un vot segur i en llibertat", ha insistit. Ha precisat que aquest mateix dimecres estaran enllestides les al·legacions que es presentaran davant del TSJC i que pivotaran en argumentar que no les actuals circumstàncies sanitàries posen en qüestió la "legitimitat" del procés electoral. Aragonès ha subratllat que s'ha seguit el precedent de Galícia i d'Euskadi, on ningú va qüestionar-ne l'ajornament, així com l'informe de la comissió jurídica assessora de la Generalitat que es va fer públic al setembre i que cap partit va posar en entredit. El decret, ha dit, s'ha fet atenent els criteris exposats pel gabinet jurídic. També ha insistit que el fet d'ajornar els comicis es va decidir per "unanimitat" a la taula de partits i que la nova data va ser acordada a proposta del Govern amb un "ampli consens" de les formacions. Totes a excepció del PSC i del PDECat.Especialment agra ha estat la resposta dels socialistes al vicepresident del Govern. La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, ha acusat Aragonès s'haver perpetrat una "tupinada" per haver "desconvocat" les eleccions del 14-F en comptes d'ajornar-les. A més, li ha recordat la seva condició de candidat a la presidència de la Generalitat per part d'ERC a l'hora de signar el decret tombat pel TSJC. "Van enganyar, van dir que ajornarien i han desconvocat les eleccions. Exigim seguretat sanitària i dels nostres drets, però són incapaços d’assegurar una i altra", ha etzibat Granados, que ha responsabilitzat el Govern d'haver provocat un "espectacle de confusió i inseguretat".La resta de partits han considerat una "temeritat" mantenir les eleccions del 14-F -en paraules dels comuns- i han tancat files amb la necessitat d'endarrerir la votació. Amb tot, han retret al Govern que el decret signat divendres passat no està ben fet i li han reclamat que corregeixi els dèficits per garantir tant la salut com el dret a la participació en el moment dels comicis.

