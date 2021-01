Els serveis socials de Barcelona no tenien contacte amb el sensesostre mort

‼️Convoquem una concentració per la mort ahir d'un home que dormia al carrer al barri. No ens quedarem de braços creuats mentre la pobresa mata a persones.



➡️A les 20h a Consell de cent 105 pic.twitter.com/Y8EsAr7CVs — Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample (@XHabitatgEE) January 20, 2021

L'Ajuntament de Barcelona ha sortit al pas de la mort d'un home sensesostre aquest dimarts a la capital. Fonts oficials del consistori asseguren que la persona no tenia documents i no era coneguda pels equips de carrer de l'àrea de serveis socials. "Amb la informació disponible a hores d’ara, tot fa pensar que havia arribat recentment a la ciutat", afirmen.Les mateixes fonts apunten que l'home tampoc tenia relació amb entitats socials. La Fundació Arrels, però, encara no s'expressa amb tanta contundència. Consultada perl'entitat, de referència en el sensellarisme, explica que encara espera conèixer la identitat de la persona morta per determinar si la coneixien o no.L'Ajuntament alerta que la meitat de les persones en situació de carrer que s’adrecen als centres de primera acollida (CPA) feia menys de tres mesos que havien arribat a la ciutat. En els allotjaments posats en marxa en el context de la Covid, el 60% de les persones allotjades hi va arribar sense tenir contacte previ amb els serveis socials."L’Ajuntament de Barcelona ha doblat els recursos que destina per atendre el sensellarisme des del 2015, fins als 45 milions d’euros actuals", reivindica l'Ajuntament, a més de recordar que durant l’any 2020 ha obert més de 500 places estructurals per atendre aquestes persones. El consistori fa una crida a la resta d'administracions i insisteix que no podrà donar una resposta al problema del sensellarisme "en solitari".En paral·lel, la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample ha convocat aquest dimecres una concentració de protesta per la mort del sensesostre al carrer Consell de Cent, on ahir a la tarda es va trobar el seu cos.Es tracta de la tercera mort de persones sense sostre a la ciutat en poc més d'una setmana. L'11 de gener van aparèixer els cossos sense vida de dos homes a la Barceloneta i al parc de la Ciutadella i els informes preliminars de l'autòpsia assenyalen la hipotèrmia com a causa de la mort

