El Sindicat de Llogaters reclama fer complir la llei per evitar el desnonament de joves

El Sindicat de Llogaters ha denunciat aquest dimecres al migdia el risc de desnonament en què asseguren que es troben molts joves a Catalunya. El col·lectiu ha visibilitzat la denúncia a través del cas de Tura i Vinyet Tremoleda, dues germanes que viuen en un pis del barri del Fort Pienc de Barcelona.El cas ja va ser publicat per NacióDigital i el conflicte amb la propietat fa més d'un any que dura. Els avis de totes dues van entrar a viure al pis fa 50 anys i pagaven un lloguer de renda antiga de 250 euros. El setembre del 2017, després que l'àvia morís, ella i la seva germana van traslladar-s'hi per fer companyia a l'avi, aprofitant que començaven a estudiar a la ciutat. El novembre del 2018, ell va morir i l'empresa propietària de l'immoble, Inversiones Mobiliarias e Inmobiliarias, els va incrementar el preu a 450 euros el primer any i a 950.Les germanes sempre han defensat que no poden fer front a aquest increment de preu i, a més, expliquen que han perdut els ingressos mensuals que tenien abans de la pandèmia. La propietat ha decidit denunciar-les per impagament i la setmana que ve aniran a judici. Totes dues són membres del Sindicat de Llogaters i el Sindicat d'Habitatge de l'Eixample Dret.Segons el Sindicat de Llogaters, l'empresa propietària del pis té 90 immobles a Barcelona i, per tant, hauria d'oferir un lloguer social a les germanes Tremoleda abans de desnonar-les, tal com estipula la llei catalana 24/2015 contra l'emergència habitacional. "El seu cas no és aïllat i l'organització és clau", reivindica el sindicat.El col·lectiu, a més, reclama a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat que utilitzin les eines de les quals els dota la llei. El sindicat demana al consistori que sancioni la propietat per no complir la llei i a la Generalitat que estableixi mecanismes per fer respectar la normativa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor