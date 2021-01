ERC i Junts s'acusen de deslleialtat mútua després del decret electoral suspès

A l'espera de si es manté o no la data de les eleccions el 14 de febrer, decisió a expenses del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els partits no han interromput ni la campanya ni els retrets creuats. El Parlament ha tornat a ser escenari aquest dimecres d'un dur intercanvi de paraules entre Junts per Catalunya i ERC, que han tornat a acusar-se mútuament de "deslleialtat".El xoc l'ha arrencat el president parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià, arran de les declaracions del vicepresident del Parlament, Josep Costa, que ha demanat dimissions al Govern pel decret per endarrerir les eleccions del 14-F tombat per la justícia, i les crítiques al Govern llançades per la candidata de Junts, Laura Borràs. "Si jo fos diputat de JxCat i vostè -en referència al conseller Miquel Sàmper- conseller d'ERC, faria veure que el Govern no té res a veure amb el meu partit i em posaria a criticar el seu departament per desgastar i treure rèdit electoral", ha deixat caure, tot afegint: "Podríem anomenar-ho modus operandi Costa o Borràs, que és fer de Govern i d'oposició a la vegada".El diputat de Junts Francesc de Dalmases ha replicat que es tracta de la "doctrina Sabrià", que ha definit com "acusar de deslleials i cínics en un acte de deslleialtat i cinisme". El dirigent republicà ha fet una crida a la "responsabilitat" i a assumir que el Govern "és de tots".

