Jordi Pujol i Marta Ferrusola donen positiu per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Jordi Pujol i Marta Ferrusola han donat positiu per coronavirus. L'expresident de la Generalitat, de 90 anys, i la seva dona, de 85, estan en quarantena i es troben bé, segons ha pogut saber, per bé formen part de la població de risc per la seva edat. Fonts de la família han confirmat que el contagi es va detectar divendres en una prova rutinària practicada a Ferrusola i que no presenten símptomes.Especialment delicat és l'estat de salut de la dona de l'expresident, que aquesta tardor va passar tres mesos ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron després de patir una forta caiguda a la casa que la família té a Queralbs. L'accident li va provocar un traumatisme cranioencefàlic i diverses fractures, motiu pel qual va haver de ser intervinguda quirúrgicament el mateix dia. Ferrusola continua sota control mèdic arran d'aquell accident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor