La vacuna de Pfizer també és efectiva contra la variant britànica del coronavirus

La vacuna de Pfizer i BioNTech contra el coronavirus és igualment efectiva contra la variant britànica de la Covid-19, segons revelen els primers resultats d'un assaig fet per la mateixa farmacèutica nord-americana.A partir de mostres de sang de pacients amb aquesta variant de la Covid-19, la companyia ha confirmat com el seu producte és efectiu davant la mutació N501Y, observada en la variant del Regne Unit i també en la de Sud-àfrica.La pèrdua d'efectivitat de les vacunes era una de les grans preocupacions que plantejaven aquestes mutacions, a banda de la seva major facilitat per a la propagació. A Catalunya n'hi ha 17 casos confirmats si bé es dona per fet que n'hi haurà més, tal com ha passat a molts països de tot el món.

