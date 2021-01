JxCat només suma el suport de Ciutadans en la reprovació a Colau

La proposta de reprovació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, impulsada per JxCat ha fracassat i finalment només ha comptat amb el suport de Ciutadans en la votació a la Comissió de Presidència.Els postconvergents plantejaven reprovar Colau per la seva escapada nadalenca a la Garrotxa. La sortida de la ciutat no vulnerava les restriccions del Procicat però és considerada "irresponsable" per part de JxCat. ERC, el PSC i Barcelona pel Canvi han votat en contra de la reprovació, mentre que el PP s'ha abstingut.El debat ha provocat atacs creuats entre els grups i el regidor de Presidència, Jordi Martí (Barcelona en Comú), ha acusat JxCat de prendre part en una campanya de "fake news" a les xarxes contra l'alcaldessa. "Utilitzen la mateixa estratègia que Trump", ha etzibat.Martí i el regidor d'ERC, Jordi Coronas, han assenyalat també l'absència al debat de la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, i han insinuat que hauria estat fora de la ciutat els mateixos dies que Colau.Coronas ha recordat a JxCat que van "salvar" la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, de ser reprovada i el regidor Jordi Martí Galbis ha retret als republicans haver "dimitit de la responsabilitat de fer oposició".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor