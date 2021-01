Les dades de Salut indiquen que la primera dosi de la vacuna comença a fer efecte als 12 dies

Altres notícies que et poden interessar

Les primeres dades del Departament de Salut, encara preliminars, indiquen que la primera dosi de la vacuna comença a fer efecte a partir dels dotze dies i el contagis es redueixen sis vegades. La doctora Carmen Cabezas ha detallat que de les 160.000 persones que s'han vacunat a Catalunya, més de 40.000 fa més de 12 dies que han rebut la primera dosi. Després de la primera dosi, s'han produït alguns casos de malaltia. Abans dels dotze dies després de la primera dosi, s'han detectat 544 casos positius. Passats els dotze dies, se n'han detectat 90. "Hi ha sis vegades més contagis abans dels 12 dies", ha dit la doctora."Quan passen 12 dies des de la primera vacunació, es redueix probabilitat de contagi sis vegades. Són dades preliminars, però comencem a veure que la vacuna ja comença a tenir efecte en la població", ha especificat Cabezas. Això indica, encara de manera molt preliminar, que la vacunació ja comença a fer efecte a Catalunya, on s'han vacunat el 75% dels residents, pràcticament totes les persones que estan en residències sense casos de coronavirus.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha dit que el compromís de la UE és que arribin 60.000 vacunes setmanals a Catalunya, però aquesta setmana només n'han arribat 30.000, la meitat. Pel que fa a les tres primeres setmanes de vacunació, en què han arribat 180.000 dosis, de les quals 20.000 formen part d'una reserva estratègia. Per tant, la Generalitat hauria d'haver posat 160.000 dosis en tres setmanes. "Hem posat totes les dosis que hem rebut", ha dit Argimon.Aquesta setmana, Salut té 30.000 dosis, més les 20.000 de la reserva. Les dosis d'aquesta setmana s'utilitzen per fer les segones dosis de les residències i començar a vacunar les residències que tenen casos de coronavirus. "Vacunarem els contactes estrets, no les persones infectades, perquè no és recomanable", ha detallat el doctor. Unes altres dosis seran per personal sanitari. Aquesta setmana no es tocarà la reserva estratègia, que s'utilitzarà la setmana que ve per administrar 80.000 segones dosis (60.000 de Pfizer més les 20.000 de reserva).El Departament de Salut ha encarregat un pla als principals hospitals de Catalunya per a la seqüenciació. El doctor Josep Maria Argimon ha detallat que l'estratègia per detectar noves variants a Catalunya -especialment la britànica passa per agafar una mostra aleatòria del 10% dels nous casos diaris a Catalunya. Es va un primer cribratge per veure si dona positiu. A partir d'aquí es fa una seqüenciació parcial i a partir d'aquí es farà una seqüenciació total del genoma per detectar si es tracta de la variant britànica.A dia d'avui hi ha 16 casos confirmats a Catalunya i se n'estan estudiant més. "Hi ha hagut més de 4.000 mutacions del virus. Algunes de les variants no tenen impacte rellevant, però la soca britànica el té perquè té més transmissibilitat tot i que no més virulència", ha dit Argimon. Més transmissió, més contagis, més malalts i més malalts greus. "Si la soca es troba a diferents països, nosaltres no serem una excepció", ha alertat el doctor, que creu que la presència de la variant britànica anirà creixent a Catalunya.El doctor Argimon ha explicat que les restriccions actuals es prorrogaran 15 dies més. Argimon ha demanat "corresponsabilitat" al govern espanyol i "no posar-se de perfil". "És el moment d'endeutar-se", ha demanat Argimon. Pel que fa al toc de queda a les 20h, el doctor ha dit que no deu ser important si quan ho ha plantejat el govern de Castella i Lleó ha presentat un recurs. "No és una mala mesura, però aclarim-nos", ha dit.Argimon ha dit que les dades indiquen un cert descens dels nous casos, però molt lent. A dia d'avui, hi ha més de 600 persones a les UCI i s'ha superat el pic de la segona onada. "En l'últim mes hem crescut en 300 persones ingressades a l'UCI, i en l'última setmana, l'increment ha estat de 100. Costa molt de gestionar aquesta situació als centres sanitaris", ha apuntat el doctor. Pel que fa a la grip, Argimon ha constatat que en la temporada 20/21 "la grip ha desaparegut", segons dades de l'OMS. "Les dades a Catalunya continuen el mateix patró", ha dit el doctor.

