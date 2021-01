El Govern prorroga totes les restriccions dues setmanes més

Altres notícies que et poden interessar

Totes les restriccions vigents en aquests moments per l'auge de contagis de la pandèmia es prorroguen dues setmanes més, fins al 7 de febrer. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio i ho han confirmat diverses fonts a. La decisió l'ha pres el Procicat just el dia en què s'han superat la xifra de 600 persones amb Covid-19 ingressades a l'UCI i que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, no ha descartat mesures més contundents si les infeccions no van a la baixa. Una d'elles, l'avançament del toc de queda a les 20 hores, qüestió que s'abordarà aquest dimecres amb el ministeri de Sanitat al consell interterritorial de Salut.La pròrroga de les mesures implica que s'allarga la prohibició de sortir del municipi si no és per motius laborals o una causa major, es manté el tancament dels centres comercials i de les botigues de més de 400 metres quadrats, i l'obligatorietat de tancar tota activitat comercial que no sigui essencial durant els caps de setmana, quan només poden obrir les botigues d'alimentació i les farmàcies. També es manté l'actual horari limitat d'obertura de la hostaleria i el toc de queda a les deu del vespre, tot i que aquesta mesura està a expenses de la la reunió d'aquesta tarda amb el ministeri de Sanitat.Les restriccions vigents s'allarguen en el temps mentre la política catalana està a expenses de si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté o no la data de les eleccions pel 14 de febrer. En cas que el procés electoral continuï, la campanya electoral hauria d'arrencar el 29 de gener, amb aquestes restriccions de mobilitat i interacció social vigents.Les dades que s'han fet públiques aquest dimecres reflecteixen que s'ha superat el pic de pacients crítics de la segona onada a l'octubre i en el darrer dia s'han registrat 69 morts més i 4.000 nous contagis. En aquests moments hi ha 2.825 pacients ingressats amb coronavirus, 612 dels quals a les UCI. La pressió assistencial ja està obligant a desprogramar activitat sanitària que no es circumscrigui a la pandèmia.

