Un restaurant munta una barra amb la neu a Madrid

El temporal de neu i posterior fred provocat pel temporal Filomena es va acabar fa dies, però va passar el relleu a un nou temporal amb abundants pluges, vent i un més que notable ascens tèrmic.A poc a poc desapareixeran de Madrid les imatges tan peculiars que ha deixat la borrasca, com les de la barra de gel muntada a l'esplanada davant del Restaurant Eiffel, al barri d'Aluche.El local es va veure paralitzat per la nevada de la setmana passada, l'esplanada coberta de neu, "com a tot Madrid", comenta Maite, una de les propietàries del local. "Vam començar a amuntegar la neu fent un iglú, un ninot... I vam pensar, per què no fem la barra?" A la que a poc a poc es van anar afegint prestatgeries, seients i més mobiliari glaçat.Maite destaca l'"increïble" poder de les xarxes socials, que han fet que la barra es popularitzi entre veïns i no tan veïns, com el cas d'una clienta que hi va anar des de Toledo després de veure les imatges: "No hem venut tantes canyes a la vida com diumenge", tot i seguir les mesures contra la Covid-19.El restaurant familiar, on també hi treballen el germà i la mare de la Maite, ja ha recuperat la normalitat després de la borrasca i els deu treballadors han pogut anar al local.

