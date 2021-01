VÍDEO Un regidor amenaça l'alcalde en un ple: «Vagi amb compte que no tingui un accident»

"Vagi amb compte que no tingui un accident". Aquesta va ser la frase que el portaveu de Som Amposta, German Ciscar, va dirigir a l'alcalde, Adam Tomàs, en mig d'un ple municipal. Durant el debat que ha generat la moció de modificació de la relació de llocs de treball, que finalment s'ha provat, Ciscar va acusar el govern municipal en diverses ocasions d'amiguisme i tractes de favor. Unes acusacions que el batlle va convidar a denunciar davant del jutge.Tomàs, a més, va oferir-se a acompanyar Ciscar en cotxe fins als jutjats. Una proposta que el regidor no va entomar bé. Va ser en aquest moment quan va advertir a l'alcalde que "anés amb compte" per evitar tenir "un accident". Aquest darrer va preguntar-li què volia dir això, i el regidor va respondre: "Que no m'ha de portar a cap lloc, però si et poses xulet, cobres".En un comunicat, Esquerra d’Amposta afirma que "una vegada més, el senyor German Ciscar ha faltat a l'honorabilitat de tota la ciutadania d'Amposta amb les males formes al ple i la falta de respecte que, en aquest cas, era cap a l'alcalde"."Denunciem que no és la primera vegada, en altres ocasions s’han arribat a produir actes de violència verbal i intimidacions, que no sempre han estat dirigits cap a regidors o regidores del nostre grup municipal. Malauradament són actituds reiterades que no permeten el debat polític que s'hauria de produir al ple de la nostra ciutat. Un debat polític ric, plural, divers, respectuós i amb llibertat d'expressió per a tothom, i sobretot, centrat en la política, ara més necessari que mai", conclou Esquerra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor