Urdangarin obté el tercer grau

El jutjat de vigilància penitenciària de Castellà i Lleó ha acceptat el recurs d'Iñaki Urdangarin i li ha concedit el tercer grau penitenciari. Així, podrà treballar fora de la presó, tornarà al centre penitenciari només per dormir-hi de dilluns a dijous i podrà passar el cap de setmana a casa, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justicia de Castella i Lleó.L'estiu passat la junta de tractament ja va proposar el tercer grau per a Urdangarin però Institucions Penitenciàries ho va rebutjar i va acordar aplicar-li l'article 100.2, que permet sortir de la presó durant el dia per treballar o fer tasques de voluntariat. La mesura va ser ratificada pel jutjat de vigilància penitenciària, però no es va arribar a aplicar perquè l'Audiència de Palma la va revocar arran d'un recurs de la Fiscalia.Urdangarin va ingressar a la presó de Brieva el 18 de juny de 2018 per complir una condemna de cinc anys i deu mesos per corrupció pel cas Nóos. Complirà dues terceres parts de la condemna el març de 2022 i aleshores podrà demanar la llibertat condicional.

