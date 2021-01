«Hem d'evitar ser la Riviera Maya»: la recepta de Barcelona per recuperar el turisme

Abans de la pandèmia l'activitat turística tenia un pes del 14% en el PIB de Barcelona, segons dades municipals. La Covid-19 ha deixat la ciutat gairebé sense visitants però l'Ajuntament continua confiant en l'activitat turística com a element protagonista de l'economia de la capital. Aquest dimecres el govern municipal ha esbossat a grans trets el seu full de ruta per al turisme dels pròxims anys en les conclusions dels debats "Ciutat, turisme i cultura: una oportunitat conjunta". "Hem d'evitar ser la Riviera Maya", ha dit el tinent d'alcaldia de Cultura, Joan Subirats.Subirats ha demanat construir un "nou consens" sobre els factors positius del turisme a la ciutat. "Hem d'atreure visitants de qualitat que aportin un impacte positiu en el conjunt de la població", ha dit, assenyalant l'àmbit cultural com a principal actiu a reivindicar. "Si pretenem pensar només en elements específicament d’atracció cap a l’exterior sense reforçar el que som, l’efecte serà més fugisser", ha afirmat el tinent d'alcaldia.També ha intervingut en l'acte el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, responsable de la política econòmica municipal. Collboni ha reconegut que l'Ajuntament treballa amb la "incertesa" que genera el context actual i ha assegurat que la pandèmia converteix en una "necessitat" la transformació del model econòmic. Collboni s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat de poder reprendre aviat l'activitat turística. "Tenim tots els elements perquè la sortida de la crisi econòmica i social pugui ser impulsada per enfocaments disruptius, nous i que expressin el que som", ha dit. "Una bona part de les persones que ens visiten situen l’art i la cultura com una de les seves principals prioritats, i aquest és un potencial que hem d’explorar millor", ha assegurat el regidor de Turisme, Xavier Marcé.Subirats i Collboni han expressat el full de ruta municipal en les conclusions d'uns debats en els quals han participat 150 responsables del sector cultural de la ciutat i turístic des del novembre. L'objectiu del debat ha estat consensuar les línies de treball que la ciutat ha de dur a terme per atreure més visitants interessats en la cultura i les arts.Entre les intervencions de l'acte ha destacat la de Barcelona Global, el lobby empresarial que ha reclamat a les administracions que garanteixin la "solvència" del sector turístic. "Està patint moltíssim. Si no recuperen la solvència, no podran invertir i això farà que Barcelona no pugui proposar coses interessants al món", ha assegurat el seu director general, Mateu Hernández.L'Ajuntament ha presentat 12 mesures concretes per aplicar el seu full de ruta. Entre els punts hi ha l'aposta per facilitar la ràpida integració dels alumnes de formació professional i d’universitat de branques artístiques en el món professional i impulsar un programa d’informació i atracció cultural pensat explícitament per estrangers residents.També diversificar l'oferta als districtes, fer un cens de les activitats culturals a la ciutat, crear un fons públic i privat a la Fundació Barcelona Cultura per desenvolupar nous continguts i d'una Agència Metropolitana de Públics i Audiències A més, l'Ajuntament preveu que el Consell de Turisme i Ciutat incorpori un major nombre de representants de l’àmbit de la cultura i les indústries creatives per potenciar la interacció i les connexions entre el turisme i la cultura.

