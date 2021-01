Pimec carrega contra les restriccions i valora en 183 milions les pèrdues diàries

Altres notícies que et poden interessar

"Aquesta és una crisi sense precedents que afecta amb desigualtat diversos sectors", ha afirmat aquest dimecres el president de la patronal Pimec, Josep González, que junt amb el secretari general de l'organització, Antoni Cañete, ha presentat la campanya de la patronal en suport als sectors més afectats per les restriccions a l'activitat empresarial. Unes restriccions que acaben de ser prorrogades pel Govern. "Hem reclamat un equilibri entre salut i economia des de l'inici de la pandèmia i no s'està produint", ha lamentat el dirigent de Pimec. Josep González ha qualificat d'"insostenible" la situació i ha reclamat ajudes "immediates, coordinades i sostingudes".Diversos portaveus de sectors especialment afectats per la crisi sanitària que representen 65 gremis han estat presents, sectors que, segons González, apleguen 774.000 treballadors i pateixen una pèrdua de 183 milions d'euros diaris. El president de la petita i mitjana empresa ha reclamat que es destinin 4.500 milions d'euros en ajudes mensuals directes a les empreses que més pateixen.Tot l'acte ha estat un lament davant d'una situació dramàtica i han intervingut breument representans de la restauració, el turisme, el comerç, els centres de formació, els espais esportius o els càmpings. Alex Goñi, del sector del comerç, ha explicat que representen 300.000 treballadors i una afectació diària de 87 milions d'euros en pèrdues. S'ha queixat que "el sector plora molt" i ha reclamat ajudes directes i urgents, després de rebutjar que s'estigui culpabilitzant el comerç com a focus de contagi.Daniel Brasé, de la restauració, ha recordat els 210.000 treballadors que ocupa aquest àmbit, amb 46 milions d'euros diaris que perden, i ha admès que "no és segur de poder arribar a l'estiu". Imma Estivill s'ha referit als problemes que pateix l'àmbit de la formació, que aplega 34.000 trebalaldors i deixa d'ingressar més de 4 milions d'euros diaris.Les administracions han de ser "generoses", ha advertit González. Si no ho són, el cost serà molt més elevat a la larga. "Espanya, Catalunya i totes les administracions són les que menys ha ajudat", ha assegurat, en comparació al que han fet la resta de països de la Unió Europea.El lema de la campanya és "Sense pimes i persones autònomes no hi ha futur. RescatxPimes RescatxAutònoms Ja!" i dona continuïtat al manifest que Pimec va llançar fa uns mesos per reclamar ajudes directes i urgents i que ja suma més de dos milions d'adhesions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor