Un centenar de juristes defensen que l'amnistia és legal i jurídicament viable, i avalen que el govern espanyol tiri endavant "la llei que la faci possible per als presos polítics, exiliats i represaliats".En un comunicat, Òmnium explica que ha convocat una representació del món del dret del país per escenificar el suport a l'amnistia davant l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha interpel·lat el PSOE perquè aprovi la Llei d’Amnistia al Congrés de Diputats. "El suport del món jurídic constata que l’amnistia només depèn de la voluntat política de Pedro Sánchez", ha refermat Mauri.Entre els juristes que han reclamat l’amnistia hi ha els advocats del president d’Òmnium, Marina Roig, Benet Salellas i Àlex Solà; els advocats dels presos polítics i exiliats Jordi Pina, Andreu Van den Eynde, Olga Arderiu, Mariano Bergés i Gonzalo Boye; els catedràtics de dret Mercè Barceló, Joan Queralt i Josep Maria Tamarit; els membres de la Sindicatura de l’1 d’Octubre Marc Marsal, Marta Alsina i Josep Pagès, o el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), David Bondia.També hi ha l’advocat i expert en drets humans August Gil Matamala; la professora de dret internacional i drets humans a Ginebra Neus Torbisco; les advocades Laia Sierra, Carla Vall, Magda Oranich, Anaïs Franquesa, Júlia Humet i Marta Bolinches; Pep Cruanyes i Pilar Rebaque, de la Comissió de la Dignitat; Carme Herranz, del Col·lectiu Ronda; Sergi Blàzquez, de Drets; l’advocada i membre del col·lectiu AIDE, Teresa Blasi; el copresident d’Advocats Europeus Demòcrates (AED/EDL) i president de la Comissió de Defensa ICAB, Robert Sabata; el professor de Dret Penal de la UB i Director de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans Iñaki Rivera; l’advocada Gemma Sahun, de Dones Juristes; l’advocat i exdegà del Col.legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, Xavier Faura; el professor de dret i portaveu del col·lectiu "Silenci, rebel·leu-vos", Lluís Pastrana, i les juristes Elena Jiménez i Marina Gallés, entre altres.

