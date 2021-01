Cansat de les aglomeracions? Vols anar a viure a un poblet del Solsonès?

Altres notícies que et poden interessar

Arran de la pandèmia de la Covid-19 i la implantació del teletreball, moltes famílies s'han replantejat marxar de les ciutats per anar a viure als pobles. De fet, fa temps que molts ajuntaments ofereixen habitatges i serveis de tot tipus per intentar atreure gent i frenar el despoblament.Des de fa menys de mig any, però, " Repoblem ", un compte de Twitter particular intenta vehicular totes les ofertes i demandes que hi ha arreu del país. Des de la seva posada en marxa, ja compta amb més de 20.000 seguidors.Un dels municipis que busca famílies per viure és el de Pinós, al Solsonès . L'Ajuntament afirma que, davant d’una situació clara de despoblament i envelliment, li preocupa el futur de l'escola d'Ardèvol (a mig i llarg termini) i la falta de vida als nuclis de població del municipi.Per tot això, Pinós està preparant un projecte (del qual es troben en fase inicial) per canviar aquesta tendència i portar nous habitants al municipi. L'Ajuntament té dos habitatges per rehabilitar i per posar a disposició en règim de lloguer en unes condicions avantatjoses als nous residents.L’únic requisit que han de complir les famílies que vulguin instal·lar-se al poble és que tinguin mitjà de transport propi i un projecte vital que es pugui desenvolupar al municipi de Pinós, amb perspectiva de futur.El consistori demana que tots els interessats contactin abans del 31 de gener a ssocials@pinos.ddl.net explicant: número de membres de la família i edats, què els motiva a formar part del municipi i quin projecte vital i laboral els porta fins a Pinós (i els seus nuclis).

