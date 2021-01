Biden proposa la doctora trans Rachel Levine com a sotssecretària de Salut

El president electe dels Estats Units, Joe Biden, ha proposat com a sotssecretària del departament de Salut i Serveis Humans la doctora Rachel Levine, que seria la primera persona obertament transgènere en ocupar un càrrec d'aquest nivell federal si rep el suport del Senat.Biden va anunciar aquest dimarts la proposta de la fins ara secretària de Salut de Pennsilvània i una de les responsables de la gestió de la pandèmia a l'estat, on, segons el president electe, ha arribat demostrant una profunda experiència i ser una servidora pública efectiva."La doctora Rachel Levine portarà el ferm lideratge i l'experiència que necessitem per superar aquesta pandèmia, sense importar el codi postal, la seva raça, religió, orientació sexual, gènere o discapacitat", destaca Biden sobre la doctora, a qui també ha definit com una persona "molt qualificada" per ajudar a l'Administració.Per la seva banda, la vicepresidenta electa, Kamala Harris, subratlla el "marcat" perfil de Levine com a servidora pública amb un "coneixement i experiència" que, al seu parer, "ajudarà a contenir la pandèmia i protegir i millorar la salut i el benestar dels nord-americans".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor