Iberia compra Air Europa a meitat de preu

Iberia i Globalia han acordat rebaixar la compravenda d'Air Europa de 1.000 a 500 milions d'euros, que es faran efectius el sisè aniversari del tancament de l'operació. L'acord està subjecte a properes negociacions amb la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) en relació a les condicions no financeres associades al suport financer proporcionat a Air Europa durant el 2020. A més, l'operació haurà de ser aprovada per les autoritats comunitàries.Mentrestant, Iberia i Air Europa seguiran competint en tots els mercats en què operen com fins ara. Fonts de les companyies han celebrat que l'operació permet crear un operador de mida "significativa" i "més resilient" en l'escenari actual de pandèmia de la Covid-19.Un altre punt que destaquen els responsables de les negociacions és que l'operació ajudarà a consolidar Madrid com a hub de primer nivell europeu, atès que "reforça el posicionament d'Espanya com a primera potència turística i porta de connexió entre Europa i l'Amèrica Llatina".A banda, s'espera que l'operació generi "sinergies significatives" per desenvolupar beneficis per als usuaris amb més opcions de connexió des del hub de Madrid.D'aquesta manera, Iberia ha arribat a un acord amb Globalia que modifica el pacte de compravenda d'Air Europa que ja tenien subscrit amb unes noves condicions "adaptades a la realitat del mercat i de la companyia". L'operació podria estar conclosa el segon semestre del 2021.

