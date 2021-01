L'Ajuntament de Barcelona es compromet a treure els polèmics blocs de formigó de la calçada

La Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat ha aprovat aquest dimarts una proposició del grup municipal de Ciutadans per retirar de la calçada els blocs de formigó instal·lats per l'Ajuntament. La proposta plantejava substituir-los per altres elements que "ajudin a millorar la qualitat arquitectònica" i siguin més segurs i ha estat aprovada per unanimitat.Amb l'aprovació de la proposició, l'Ajuntament es compromet a executar el canvi al llarg del 2021, després que els blocs de formigó hagin estat sota el focus de la polèmica. Primer per una investigació que la Fiscalia ha acabat arxivant i més tard per la mort d'un motorista. El govern municipal de Colau, però, va insistir aleshores que els blocs eren segurs La proposta afecta tant els blocs de formigó com les barreres del mateix material que delimiten les noves terrasses habilitades a la calçada des de l'inici de la pandèmia. Barcelona en Comú i el PSC han acceptat la proposició amb l'argument que els plans del govern municipal ja preveien que els blocs fossin provisionals.Els blocs formen part de l'aposta per l'anomenat urbanisme tàctic que ha implementat l'Ajuntament a la ciutat el darrer any. És el nom que es dona a una línia d'actuacions en nuclis urbans que aposta per intervencions ràpides i a baix cost, que prioritzin l'ús dels carrers per part dels vianants i limitin la circulació de cotxe

