VÍDEO El veritable culpable de la tercera onada de la pandèmia, segons un professor de Harvard

Apel·lar només a la responsabilitat del ciutadà no eximeix els governs de prendre les decisions pertinents i no s'ha fet, en gran part pel gran cost polític de prendre aquestes decisions", assegura el doctor. Garcia nega que cap país hagi pogut afrontar en condicions les noves onades de coronavirus i posa d'exemple els estats asiàtics.



" De seguida parlem de la Xina i ens posem nerviosos, però també ho ha fet Corea, Taiwan, Hong Kong, Japó, Austràlia, Nova Zelanda... Hi ha països que ho han fet bé, però com estan molt lluny no ens fixem en ells", lamenta. A més a més, l'expert en salut pública assegura que a l'estiu no es podrà fer vida normal. La clau per assolir-ho, diu, està en la vacunació a tot el món.

El doctor en Salut Pública de la Universitat de Harvard, Elvis Garcia, assenyala el que, segons el seu parer, és el veritable culpable de la tercera onada de la pandèmia, almenys en la zona europea: la gestió governamental. En una entrevista al programa El Objetivo que dirigeix Ana Pastor, el doctor s'expressa molt clar sobre la responsabilitat dels estats, que han jugat un paper nefast segons ell. Garcia adverteix que carregar la culpa a la població és "erroni".

