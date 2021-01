Picabaralla entre Costa (JxCat) i Caula (ERC) per l'ajornament de les eleccions

⭕Pens que JxC forma part del @govern que va signar el decret amb una decisió de consens.



❌ ja n'hi ha prou de politiqueria.



⭕Pens, q recordant que se t'escoltava maniobrant amb Cs🟠 per fer mal al President @rogertorrent ets la persona menys adequada per demanar dimissions. https://t.co/4BOR7ekFQ2 — Anna Caula (@anna_caula) January 19, 2021

Dijous vaig advertir-vos que per ajornar el 14F calia base legal i justificar bé la idoneïtat, la necessitat i la proporcionalitat de la decisió, cosa que no feien els informes de Salut i Exteriors.

Però aquesta videoconferència no l’heu filtrat perquè no us va bé per difamar-me. https://t.co/075nsB69Ok — Josep Costa🎗 (@josepcosta) January 19, 2021

La diputada d'ERC Anna Caula ha sortit al pas de la petició de dimissions del vicepresident del Parlament, Josep Costa (JxCat), després que el TSJC hagi suspès el decret del Govern per ajornar les eleccions. "Penso que JxCat forma part del Govern que va signar el decret amb una decisió de consens", ha dit Caula, que demana a Costa acabar amb la "politiqueria"."Recordant que se t'escoltava maniobrant amb Cs per fer mal al president Torrent, ets la persona menys adequada per demanar dimissions", ha dit en referència al polèmic episodi de Costa amb un micro obert a l'abril.Costa ha respost a Caula assegurant que ja va advertir a Salut i Exteriors, dos departaments controlats per ERC, que els seus informes no justificaven la base legal de l'ajornament. "Aquesta videoconferència no l’heu filtrat perquè no us va bé per difamar-me", ha etzibat.

