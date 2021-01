Netflix busca figurants per a participar en una pel·lícula de Nadal a la Vall d'Aran

Des de la Val d'Aran es veu la gravació com una molt bona notícia donat que "obre una interessant possibilitat econòmica al nostre territori com a escenari d'aquesta mena de produccions cinematogràfiques", segons ha afirmat el conseller d'Economia, Turisme i Promoció Econòmica del Govern aranès, Juan Antonio Serrano. Per la seva part, el conseller de Turisme, Josep Canut, ha destacat la promoció internacional d'aquestes produccions i l'impacte econòmic per la Val d'Aran.

Arties, a la Val d'Aran, acollirà la gravació de la pel·lícula A mil kilómetros de la Navidad el pròxim mes de febrer. Pels dies 2, 3, 4 i 5 de febrer la plataforma Netflix busca figurants d'entre 16 i 65 anys. A mil kilómetros de la Navidad és una comèdia protagonitzada per l'actor Tamar Novas, dirigida per Álvaro Fernández Armero, amb guió de Francisco Arnal i Daniel Monedero i produïda per Kiko Martínez. El rodatge es durà a terme entre Madrid, Arties i Benasc i la seva estrena està prevista per al Nadal de 2021.

