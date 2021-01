Els socis del Barça podran votar per correu en unes eleccions que seguiran sense vot electrònic

El Govern també ha aprovat aquest dimarts la modificació de la llei de l'esport per permetre el vot per correu i el vot electrònic a les entitats esportives. Es tracta d'una modificació que permetrà que les eleccions a la presidència del Barça se celebrin el 7 de març.Amb aquest canvi, els comicis del Barça possibilitaran que els socis votin per correu ordinari. Ara bé, el club seguirà sense el vot electrònic perquè el procés electoral ja està en marxa.La pròrroga de les restriccions fins al 25 de gener va ser el cop definitiu a la celebració de les eleccions de l'entitat programades pel dia 24. El tancament perimetral per municipis era el principal obstacle, ja que a Catalunya només permetia votar els socis de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa.El club va demanar en la reunió amb el Procicat cobertura legal per poder implementar el vot per correu ordinari de cara a la nova data electoral, en la qual hi haurà tres candidats: Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa. L'expresident parteix com a favorit després de presentar 10.257 signatures, molt per sobre de les 4.710 de Font i les 2.822 de Freixa.

