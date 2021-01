Meritxell Batet defensa posar fi a la «polarització» per assegurar l'activitat empresarial

La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha defensat allunyar-se de la polarització per garantir l'activitat empresarial. Ho ha fet en una intervenció al Cercle d'Economia, on ahir va intervenir el president del PP, Pablo Casado. Batet ha subratllat la rellevància d'una societat integrada, inclusiva i allunyada de la inestabilitat. Quan s'intervé davant el Cercle, tots els ponents destaquen els perfils de moderació i la defensa de l'estabilitat. Casado ho va fer també aquest dilluns Batet ha defensat el sector públic com una "garantia efectiva" davant les crisis econòmiques i socials, capaç d'aportar a les empreses privades recursos d'ús compartit, assegurar les condicions necessàries per al desenvolupament de l'activitat i funcionar com un sistema de redistribució i foment del creixement inclusiu. "No és el mateix arribar sense deute, amb comptes absolutament sanejats i una bona recaptació del sistema privat, que Estats que han arribat a la crisi pràcticament sense sistema públic", ha assegurat. En aquest sentit, ha afirmat que Espanya ha hagut d'encarar la crisi derivada de la pandèmia amb unes condicions "no suficientment fortes" a causa de polítiques públiques i decisions anteriors.Meritxell Batet ha aprticipat en un acte sobre lescenari post-Covid que ha tingut lloc al Cercle. Ha intervingut també el catedràtic en el Quality of Government Institute de la Universitat de Göteborg, Victor Lapuente, que ha destacat diversos aspectes a millorar del sector públic espanyol. En concret, ha alertat d'una excessiva politització d'una alta burocratització. Lapuente també ha remarcat la importància de la transparència i la cultura de l'avaluació per un millor funcionament del sistema públic espanyol.

