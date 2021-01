Jutgen un excapellà per casar una dona amb un mort per accedir a la seva herència

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 28 de gener el polèmic excapellà de Sant Vicenç de Castellet (Bages), David Vargas, i una dona veïna del municipi i la seva filla per haver falsificat el casament de la primera amb la seva parella sentimental després que morís sense haver deixat testament, amb la finalitat que fos nombrada hereva del seu patrimoni, que, entre propietats i diners, Fiscalia valora en 497.800 euros. El bisbat de Vic haurà d'actuar com a responsable civil subsidiari.L'excapellà de Sant Vicenç de Castellet, David Vargas, es troba en presó provisional des de desembre de 2019, acusat de diversos delictes d'estafa, sobretot a gent gran, mentre exercia el seu ministeri a la població bagenca, que sumen uns 3,5 milions d'euros Segons l'escrit d'acusació els fets es remunten a novembre de 2008. L'acusada mantenia una relació sentimental amb un veí de Sant Vicenç de Castellet que va morir l'11 de novembre d'aquell any sense haver atorgat testament i sense tenir descendència directa, sinó únicament dos nebots com a parents més pròxims.L'acusada, sense cap dret successori i en connivència amb el que era llavors capellà de Sant Vicenç de Castellet, van falsificar en dues ocasions la signatura del difunt en un expedient matrimonial segons el qual atorgava en seu consentiment a l'enllaç i van fingir una cerimònia a la parròquia del municipi en data 1 de juliol d'aquell mateix any i abans de la defunció. La filla de l'acusada va actuar en qualitat de testimoni i va signar l'expedient matrimonial, tot i coneixent la falsedat amb la voluntat de donar-li aparença d'autenticitat.Gràcies a aquesta simulació de casament i a l'estampa de les signatures falses del difunt, el 17 de març de 2009 van aconseguir la inscripció del matrimoni al registre civil i la declaració d'ella com a hereva ab intestato mitjançant escriptura pública del 2 d'abril de 2009 i d'adjudicació de l'herència en data 30 d'abril.Gràcies a aquesta maniobra, la dona va heretar el domicili habitual de la parella, la meitat d'un altre immoble, comptes corrents amb més de 55.000 euros i un nínxol en el cementiri municipal, tot plegat valorat en més de 497.800 euros.L'excapellà, la dona i la seva filla estan acusats d'un delicte de falsedat en document oficial i un delicte d'estafa agreujada. Tots tres s'enfronten a una condemna de 8 anys de presó i a una multa de 24 mesos a raó de 20 euros diaris. David Vargas, a més, té una petició de 6 anys d'inhabilitació per exercir qualsevol responsabilitat a l'Església Catòlica des d'on pugui generar documentació relacionada amb l'estat civil de les persones.A nivell civil, Fiscalia la nul·litat de l'expedient matrimonial i la nul·litat de les escriptures relatives a la declaració d'hereus.

