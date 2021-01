La nova edició de la «Guia Michelin dels pobres» de Barcelona

La guia On menjar, dormir, rentar-se, coneguda com la Guia Michelin dels pobres ha presentat aquest dimarts una nova edició, plena d'adreces útils per a les persones que viuen al carrer. La comunitat de Sant Egidi, creadora de la guia, va repartir el 2020 uns 15.000 sopars, el triple que el 2019, davant de l'emergència social causada per la pandèmia.Ho ha apuntat el responsable de la comunitat a Barcelona, Jaume Castro, en la presentació de la nova edició de la guia. La comunitat també ha notat un augment de les dones ateses en diversos serveis, com el de menjador, on han passat de representar entorn del 12% al 30%. Castro ha demanat centres de baixa exigència per a les persones sense llar: "És inacceptable que en una ciutat com Barcelona hi hagi persones que morin de fred al carrer".

