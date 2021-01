El Govern reactiva el procés per votar el 14-F i reclama al TSJC que resolgui aquesta setmana

El Govern ha tornat a reactivar tot el procés electoral per garantir que es pugui votar el 14 de febrer en cas que la justícia resolgui que les eleccions no es poden ajornar fins al 30 de maig. Amb tot, l'executiu ha insistit que les circumstàncies sanitàries "impedeixen garantir les condicions necessàries per a unes eleccions en llibertat" i és per això que ha demanat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que atengui la seva argumentació jurídica i epidemiològica i que, en tot cas, resolgui aquesta mateixa setmana si els comicis seran el 14 de febrer o el 30 de maig . Descarta, però, que el tribunal tingui potestad per fixar una altra data diferent a aquestes dues.En aquests moments, però, res obliga el TSJC a resoldre la qüestió de fons dels recursos presentats abans de la data en què hauria de començar la campanya electoral: el 29 de gener. El Govern ha insistit que de moment es manté la data del 14-F de forma provisional i per un motiu "instrumental", però el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ha assegurat que "per responsabilitat" i per no trobar-se amb una suspensió de la data enmig de la campanya, el TSJC hauria de resoldre aquesta mateixa setmana."Demanem al TSJC la màxima celeritat per resoldre els recursos presentats. Cada dia que passa, es dificulta o s'endarrereixen els tràmits d'eleccions", ha advertit la portaveu del Govern, Meritxell Budó. En tot cas, tot el procés que es va aturar en sec divendres s'ha tornat a posar en marxa per si les eleccions acaben sent definitivament el 14 de febrer. Els ajuntaments hauran de fer els sortejos dels components de les meses electorals aquesta mateixa setmana i es mantenen vigents les sol·licituds del vot per correu.El Govern, però, manté que cal un endarreriment per criteris sanitaris i epidemiològics i per això han insistit que "no comparteixen" la decisió de la justícia i que les eleccions haurien de ser al maig, com van consensuar les formacions polítiques a excepció del PSC. Si es va fixar la decisió definitiva en data 15 de gener, ha explicat el conseller Solé, és perquè era el moment més adequat per a la logística dels partits i del propi Govern. "Estem analitzant els costos que puguin arribar a suposar el nou escenari. El més important és donar certeses a la ciutadania i només hi ha dues maneres de fer-ho: tenir la feina feta i que la justícia resolgui aquest impàs", han insistit des de l'executiu.El conseller d'Exteriors, però, ha donat per tancada la logística per poder votar, ja sigui al febrer o al maig, i ha recordat que hi havia dos escenaris en què es contemplava la suspensió de la votació i que en aquests moments estem en un d'ells. Al mes de maig, ha argumentat Budó, s'espera que la situació epidemiològica sigui més favorable i que un gruix important de la població estigui vacunada.A partir d'aquest dimecres, el Procicat valorarà de nou quina és la situació per determinar si cal endurir mesures o bé allargar les restriccions vigents. Una de les mesures que no ha descartat Budó és l'avançament del toc de queda, que algunes autonomies volen plantejar al ministeri de Sanitat. Amb tot, ha precisat que seran les autoritats sanitàries les que determinin si convé una mesura d'aquestes característiques. El que sí que ha tornat a exigir la portaveu és que la Moncloa faci obligatori el teletreball o cedeixi la competència a les autonomies per poder-lo imposar, ja que els epidemiòlegs apunten que suposaria una reducció de la mobilitat i de les interaccions que podria tenir un impacte important en la situació de la pandèmia.Sobre la petició d'ajuntaments com el de Barcelona, que han plantejat ampliar el confinament municipal a l'àrea metropolitana, Budó ha respost que es valorarà "quan sigui possible" en funció de com evolucionin les dades.

