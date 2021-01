NacióSabadell, reconegut pel Gremi de Fabricants per la cobertura de la pandèmia

La presidenta del Gremi de Fabricants, Rosvi Moix Foto: Juanma Peláez

Els mitjans de comunicació de la ciutat, guardonats. Foto: Juanma Peláez

Altres notícies que et poden interessar

, una de les quatre edicions territorials deal Vallès Occidental, ha rebut aquest dimarts el Reconeixement Floc de Llana 2020 per la cobertura informativa de la pandèmia el 2020, que atorga anualment el Gremi de Fabricants de Sabadell , coincidint amb la celebració de Sant Sebastià, patró de l'entitat.Un reconeixement que cada any premia la tasca d'empreses i particulars per la seva trajectòria en el sector tèxtil i en els àmbits econòmic, social i cultural de la ciutat, però que enguany s'ha adaptat perquè es faci "a persones i institucions que han lluitat contra la Covid-19".La comissió designada per la Junta Directiva del Gremi de Fabricants, formada per la seva presidenta, Rosvi Moix; el patró de la Fundació per la Indústria, Joan Carles Grau; el president de la Fundación Textil Algodonera; Manuel Díaz, i el president de Ginetex, Alejandro Laquidain; ha justificat guardonar aquesta casa, i els mitjans de comunicació locals Ràdio Sabadell, iSabadell i el Diari de Sabadell, "per la seva dedicació continuada donant informació diària sobre la Covid-19 de forma ètica i rigorosa".Moix ha explicat que enguany aquests guardons han estat “reconeixements”, a diferència dels altres anys que eren premis, per aquelles persones que “s'han involucrat directament amb les persones que han estat a primera línia”. La presidenta del Gremi ha admès que “només hi ha una part dels que ho han estat”, però que ha dit que “serveixi per a tots els professionals i persones que han dedicat temps i cos en la millora de la vida dels sabadellencs”.L'alcaldessa, Marta Farrés, ha agraït aquests "col·lectius essencials que han resistit de forma titànica", perquè, tal com ha recordat, al principi "sortien al carrer sense saber què passaria, perquè aleshores no ho sabíem". Així mateix, ha posat l'accent en "l'exemple fonamental" dels negocis del tèxtil pel canvi de producció, bàsicament en material sanitari, cosa que "denota la força que tenim com a ciutat i país, quan hi ha circumstàncies tan dures, tothom ens posem un objectiu en comú: ens hem d'ajudar i poder donar resposta".Els periodistes han estat un dels cinc col·lectius reconeguts amb el Floc de Llana. També hi ha hagut el personal sanitari pel seu "compromís, dedicació i coratge, i la seva entrega incondicional durant la pandèmia"; els serveis essencials -professionals de l'alimentació, del transport públic i de la seguretat- "per la seva entrega, dedicació i imprescindible treball que ha garantit el funcionament de la nostra societat"; els voluntaris, "per la seva entrega, dedicació i imprescindible treball que ha garantit el funcionament de la nostra societat" i per a les empreses del tèxtil "pel seu treball, capacitat d’adaptació i compromís en el subministrament de productes de protecció sanitària".va néixer el març de 2015, curiosament cinc anys abans que esclatés la pandèmia, sota l'impuls dels periodistes Norma Vidal i Albert Segura, amb el fotògraf Juanma Peláez. A l'abril de 2017 es va afegir a l'equip, en substitució de Vidal, Albert Hernàndez, que des de l'octubre de 2019 es troba al capdavant del mitjà, juntament amb la fotografia de Peláez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor