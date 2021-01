Messi, sancionat amb dos partits per l'expulsió contra l'Athletic

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha confirmat aquest dimarts que Leo Messi serà sancionat amb dos partits de suspensió per la targeta vermella que va veure contra l'Athletic Club de Bilbao a la final de la Supercopa espanyola.La derrota a la pròrroga va arribar acompanyada de la primera expulsió del capità del Barça en els 753 partits que ha disputat amb el primer equip. Al minut 119, Messi va rebre una vermella directa -a través del VAR- per agressió en una acció amb Asier Villalibre.La sanció deixarà el Barça sense la seva estrella per als partits contra Cornellà, en Copa del Rei, i l'Elx, en Lliga, de manera que l'equip dirigit per Koeman no podrà comptar amb l'argentí en dos duels que, a priori, no són de màxima exigència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor