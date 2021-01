Qui és Josep Asensio, l'advocat que ha aconseguit (per ara) mantenir les eleccions del 14-F?

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit suspendre de manera provisional el decret del Govern que anul·lava la convocatòria de les eleccions del 14 de febrer. En altres paraules, la sala contenciosa manté vives, per ara, les eleccions del 14-F a l'espera de prendre una decisió sobre el fons de la qüestió. La resolució del TSJC arriba després d'un recurs d'un ciutadà particular que va demanar que s'adoptessin mesures cautelaríssimes, i això ha fet el tribunal. Qui és aquest ciutadà? Per què ho ha fet?Qui l'ha presentat és Josep Asensio, un advocat que no és la primera vegada que presenta recursos contra decisions que al seu parer són il·legals. En una entrevista a El Món a RAC1, Asensio ha assegurat que no té cap partit darrere i que ha presentat el recurs perquè el decret del Govern signat per Pere Aragonès "no era legal" i el vicepresident en funcions de president "no era competent" per promulgar-lo. "La il·legalitat del decret és patent. Qualsevol ciutadà el pot recórrer perquè és un acte administratiu", sosté Asensio. El seu és l'únic recurs presentat per un particular, però n'hi ha d'altres presentats per formacions polítiques, algunes d'elles afins al PSC.Segons Asensio, el decret no contenia arguments sanitaris que justifiquessin el canvi de data. La decisió, diu, es incongruent tenint en compte les restriccions actuals. "Hi estaria d'acord si no m'obliguessin a anar als exàmens presencials, si no anessin plens els metros", argumenta l'advocat. A dia d'avui, a Catalunya hi ha un confinament municipal, limitacions a l'obertura de bars i restaurants i toc de queda nocturn, entre d'altres mesures. Restriccions més severes, com l'obligatorietat del teletreball o el confinament domiciliari depenen del govern espanyol, que ara com ara no les vol adoptar.Asensio, que va treballar 21 anys com a agent dels Mossos d'Esquadra, té clar que no s'ha precipitat a l'hora de recórrer la decisió del Govern. "He exercit els drets que la legalitat m'atorga", diu, i lamenta que l'interès de l'administració és que la ciutadania sigui "com més talossa millor" perquè així exerceixi menys els seus drets.I ell n'és un expert. No és l'única vegada que ha denunciar coses als tribunals. En els últims anys, ha presentat demandes sobre el procés. Es va querellar contra la jutge Carmen Lamela per l'empresonament dels líders independentistes i va portar al Tribunal d'Estrasburg la destitució de Carles Puigdemont i el Govern amb el 155.

