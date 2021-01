L'ús dels videojocs afavoreix la cura dels nens malalts de càncer

L'ús dels videojocs afavoreix la curació dels nens malalts de càncer, segons ha evidenciat un estudi promogut per Fundació Juegaterapia, dut a terme a l'Hospital La Paz de Madrid i publicat al Journal of Medical Internet Research Aquesta és la primera vegada que es mesura l'efecte de l'ús de videojocs en el control del dolor agut. Ja estava demostrada la millora en els pacients pediàtrics des del punt de vista psicològic, ja que redueix l'ansietat que els produeix l'hospitalització, afavorint la relaxació mental en aquestes situacions.La investigació compara la influència de l'ús de videoconsoles en el dolor dels nens, les dosis de morfina requerides i el nivell d'activació de sistema simpàtic / parasimpàtic amb dispositius de monitoratge d'última generació.Aquest estudi queda reflectit en el documental La quimio jugant passa volant on els protagonistes, nens amb càncer, les seves famílies, l'equip mèdic de La Paz, encapçalat pel cap de la Unitat del Dolor de l'Hospital Infantil La Paz de Madrid, Francisco Reinoso-Barbero, i el d'Honor de la Fundació Juegaterapia, parlen de la seva experiència personal i científica. A més, compta amb la col·laboració especial d'Alejandro Sanz, que posa la seva veu en la narració.El documental, que es pot veure ja a Amazon Prime Vídeo i Filmin a partir del 25 de gener, compta amb els testimonis reals dels nens Estephany, Dani, Mario, Carlos, Marc, Aaron, David, Héctor, Alejandro i Manuel que, amb les seves famílies, expliquen el que va suposar per a ells el càncer i com els videojocs els van ajudar a superar-lo.En concret, els resultats de l'estudi mostren que el dolor que els nens van sentir durant l'observació va ser menor perquè va disminuir un 20% el consum diari de morfina. Això fa referència al dolor basal i a l'estat d'ànim, arribant a registrar una disminució de fins al 44% en els moments de més intensitat, el dolor incidental. A més, a la feina s'ha observat un augment d'un 14% del to parasimpàtic, que afavoreix la curació, així com un 14% menys de dolor."Les implicacions clíniques d'aquests descobriments serien importants, perquè els videojocs es podrien incloure com a part del pla terapèutic no farmacològic de les mucositis oncològiques pediàtriques", ha dit el doctor Reinoso-Barbero. A més, el doctor Alonso Puig ha assegurat que es va observar en aquests nens una relaxació, una reducció en la tensió emocional que mostra que se senten fora de perill".

