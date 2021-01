La pandèmia provoca la pèrdua de més de 20.000 empreses en un any a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmia ha provocat la pèrdua de més de 20.000 empreses des del febrer, segons el "Baròmetre Cambra" elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. El nombre d'empreses s'ha reduït gradualment des de l'octubre i es manté estancat en poc més de 237.000 al desembre, amb una caiguda interanual del 7,9%. De totes maneres, la destrucció empresarial ha desaccelerat a finals d'any i l'economia catalana ha tancat 2020 amb "només" un 5,8% dels treballadors assalariats en ERTO.El 2020 ha tancat amb 158.261 empleats afectats per un expedient temporal, 20.000 menys que el mes anterior i una reducció del 75% respecte a les xifres d'abril. Un 15,4% dels autònoms ha sol·licitat alguna prestació fins al desembre. En total, el 2020 s'han pagat 828,7 milions d'euros en prestacions pel coronavirus a Catalunya, només per darrere d'Andalusia.Després d'un mes de novembre amb símptomes de refredament de la recuperació econòmica, al desembre el mercat laboral català ha mostrat senyals de millora marcades per la reducció de treballadors en ERTO i l'augment de l'afiliació efectiva. De totes maneres, aquesta ha registrat una caiguda interanual del 8,5%.El 2020 han passat 12,7 milions de passatgers per l'aeroport de Barcelona, la xifra més baixa en els últims 25 anys i un 75,8% per sota de la registrada el 2019. Això se suma al continu descens del turisme domèstic, amb una reducció de les pernoctacions de turistes catalans i de la resta de l'Estat superior al 70% en ambdós casos.Pel que fa al consum, segons TPV de Banc Sabadell, l'alimentació i béns de la llar són les úniques activitats amb variacions positives els darrers trenta dies. En canvi, la despesa en hotels, viatges, restauració i transport ha caigut més d'un 40%.El consum de ciment s'ha reduït un 5,3% al novembre i ha mantingut el canvi de tendència a la baixa observat a l'octubre. La matriculació de vehicles industrials ha aprofundit en la caiguda, amb una reducció del 6,3% al novembre, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior.Per altra banda, l'empitjorament dels béns de consum ha arrossegat la producció industrial de nou a un terreny negatiu, amb un descens del 2,5%. En canvi, han augmentat amb força les exportacions de mercaderies del Port de Barcelona a l'estranger, el primer creixement significatiu des de l'esclat de la pandèmia.Tot i la moderació de la caiguda de la mobilitat de viatgers en transport privat a l'àrea metropolitana al desembre, aquesta s'ha reduït un 22,4%. Del març al novembre, les validacions en transport públic han registrat caigudes anuals per sobre del 40%.Aquests indicadors s'han registrat en un context de millora de l'economia espanyola, que convergeix amb el Purchasing Managers Index (PMI) de la zona euro al desembre, l'indicador avançat de referència de l'evolució econòmica. Per altra banda, els Estats Units han registrat un alentiment del ritme d'expansió. La desacceleració de la caiguda als serveis i el retorn de la indústria al terreny expansiu han revertit la tendència global del PMI al desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor