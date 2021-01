Detinguda una jove a Osona per robar regals de Reis a Balenyà

Els Mossos d'Esquadra han detingut una jove de Centelles, de 18 anys, per robar en set trasters d’Hostalets de Balenyà. Tal com explica el cos, els fets van tenir lloc la matinada del 5 de gener, la Nit de Reis, en un bloc de pisos del carrer del Pont de Balenyà.Tot apunta que va accedir al pàrquing comunitari de l'edifici i va forçar, amb una palanca, la porta dels set trasters. De l’interior d’aquests va sostreure majoritàriament regals preparats pel dia de Reis.Arran de la investigació, els mossos van esbrinar que els robatoris havien estat perpetrats per una jove, la qual va ser detinguda el passat dissabte, 16 de gener a Centelles. La detinguda, amb antecedents, va passar el 17 de gener a disposició del jutjat d’instruccions en funcions de guàrdia d’Osona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor