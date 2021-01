El govern espanyol allarga els ERTO fins al 31 de maig

Els ERTO es podran allargar fins el 31 de maig. Després que les patronals CEOE i Cepyme i els sindicats majoritaris UGT i CCOO donessin llum ver a la proposta del ministeri de Treball, aquest dimarts s'ha aprovat definitivament l'acord durant el Consell de Ministres. D'aquesta manera, els expedients temporals d'ocupació que ja caducaven aquest 31 de gener podran allargar-se fins a les portes de l'estiu.Malgrat que tant sindicats com patronals estaven d'acord a grans trets amb la proposta, durant les negociacions va haver-hi alguns serrells que calien tancar. Un d'aquests va ser la clàusula que prohibeix a les empreses acomiadar sis mesos després de la fi de l'ERTO. La patronal, contrària a aquesta mesura, volia una "interpretació proporcional" que li permetés no retornar les exoneracions de tota la plantilla, sinó només dels centres laborals o treballadors afectats. Però finalment es va acabar imposant la visió inicial i per tant, si una empresa fa fora un treballador sis després de l'ERTO, haurà de retornar totes i cadascuna de les exoneracions.Més enllà d'aquesta clàusula, la nova moratòria dels ERTO també simplifica diversos tràmits: pròrroga automàtica i més facilitats per passar d'un ERTO per força major a un per impediment d'activitat. També hi ha novetats pel que fa a la inclusió de tres noves activitats econòmiques als ERTO per a sectors específics especialment vulnerables i ultraprotegits: càmpings i aparcaments de caravanes, activitats de manteniment físic i lloguer de mitjans de navegació. Més enllà d'aquestes novetats, els ERTO mantenen el mateix esquema que la pròrroga del setembre.El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, ha destacat que el decret aprovat aquest dimarts que prorroga els ERTO i també la prestació per a autònoms dona "certesa" i "continuïtat" als mecanismes que cercant "consolidar el manteniment dels llocs de treball". Escrivá ha remarcat que en aquesta ocasió ha estat "fàcil" acordar-ho amb els agents socials perquè hi ha "molt consens" entorn aquests mecanismes.Actualment encara hi ha al voltant de 700.000 persones en ERTO a tot l'Estat espanyol. En el pic màxim de la pandèmia més de 3,6 milions de treballadors van estar en un ERTO. Escrivá ha destacat que s'ha "estabilitzat" amb aquest mecanisme "flexible", que es va posar en marxa al març de l'any passat, a l'inici de la pandèmia.En relació amb la pròrroga de la prestació per a autònoms, l'acord amb les associacions de treballadors per compte propi recull una rebaixa del 75 al 50% del nivell de caiguda d'activitat necessari per accedir a la prestació.El mateix executiu espanyol ha calculat que la nova pròrroga dels ERTO pot costar uns 5.500 milions d'euros en prestacions i exoneracions. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, precisava fa una setmana que seran uns 700 milions d'euros al mes la despesa en prestacions pels ERTO, "depenent això sí del número d'expedients", per un total de 3.500 milions d'euros. El ministre Escrivá, va xifrar en uns 400 milions d'euros al mes la despesa en exoneracions, per un total de 2.000 milions d'euros.

