Acord per allargar els ERTO fins al 31 de maig

La patronal espanyola CEOE ha decidit per unanimitat aprovar la proposta d'allargar els ERTO fins al 31 de maig, segons ha indicat en un comunicat. La decisió implica que la proposta del ministeri de Treball que encapçala Yolanda Díaz rep la llum verda dels empresaris, i facilita el camí per aprovar la pròrroga dels expedients al consell de ministres. En línies generals els sindicats hi estan d'acord, però avisen que encara queden serrells per tancar. Així ho han afirmat els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, que no donen per tancat l'acord, però esperen fer-ho avui mateix.Els líders sindicals han explicat que els seus gabinets tècnics estan analitzant les darreres modificacions que han rebut del text. "És un document que acabem de rebre, l'hem d'estudiar", ha assenyalat Álvarez, que en tot cas ha deixat clar que no conté "canvis substancials" respecte dels continguts fonamentals de la pròrroga.Alguns dels punts que encara està per tancar és l'article que prohibeix acomiadar al treballador sis mesos després de la fi de l'ERTO, i en cas de fer-ho l'empresa havia de retornar les exoneracions de tota la plantilla. Així i tot, l'acord final manté el caràcter dels últims ERTO amb exoneracions que poden arribar a ser del 100% en determinats casos.

