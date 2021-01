Crida a Sánchez per blindar el decret antidesnonaments del Govern davant l'amenaça del TC

El grup promotor de la llei 24/2015 i el moviment per l'habitatge de Catalunya han alertat aquest dimarts d'una possible suspensió imminent del decret antidesnonaments 17/2019 aprovat el 2019 pel Govern i que obliga els propietaris a oferir lloguer social a les famílies vulnerables abans de desnonar-les. Segons han anunciat avui entitats i col·lectius, el recurs d'anticonstitucionalitat del PP entrarà el 25 de gener al ple del Tribunal Constitucional.Davant la possibilitat d'una suspensió imminent, la PAH, el Sindicat de Llogaters i totes les organitzacions que van participar al primer Congrés d'Habitatge de Catalunya han reclamat al govern espanyol que blindi la normativa abans del pronunciament del TC. L'executiu de PSOE i Podem té sobre la taula des del desembre una proposta de la Generalitat per tancar un acord interpretatiu sobre el decret català, que avalaria la seva constitucionalitat. El moviment per l'habitatge confia que la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) frenaria l'acció del TC.En el manifest fet públic aquest dimarts el grup promotor de la 24/2015 -dins el qual hi ha la PAH- avisa que el govern espanyol seria "còmplice" de la suspensió del decret si no fa tot el que té a l'abast per blindar-lo. Segons les entitats, el decret ha permès aturar més de 2.200 desnonaments. Asseguren també que hi ha almenys 3.289 famílies que es quedarien sense l'opció de firmar un lloguer social en cas de suspensió.El decret 17/2019 és una ampliació de la llei 24/2015 que garanteix protecció a famílies vulnerables que s'hagin vist obligades a ocupar, amplia els lloguers socials a set anys i considera que els particulars també poden ser grans propietaris si tenen més de 15 habitatges. "El PP fa una defensa fèrria dels fons voltors i la banca", diu el manifest. "El PSOE no se n'ha desmarcat perquè bloqueja l'acord amb la Generalitat", afegeix. El grup promotor, a més, assegura que si la sentència tomba el decret, exigirà a les administracions que prenguin les "mesures necessàries" per protegir les famílies vulnerables.Des del Sindicat de Llogaters, el portaveu Jaime Palomera ha acusat el PP de "voler tombar als tribunals allò que ha perdut als Parlaments". "A Catalunya vivim un canvi de paradigma i àmplies majories veuen l'habitatge com un dret fonamental. Ara toca ampliar aquestes majories", ha defensat.La portaveu del primer Congrés d'Habitatge de Catalunya, Clàudia Ruscalleda, ha demanat a la Generalitat que "desobeeixi" en cas que el TC tombi el decret. "Necessitem lleis per plantar cara als fons voltors", ha dit.El grup promotor de la 24/2015 ha exhibit un ampli suport a les seves demandes, tant a nivell social com parlamentari. JxCat, ERC, els comuns i la CUP s'han sumat a la defensa del decret antidesnonaments. També ha rebut suport des de l'àmbit municipal, per part de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.El suport també ha arribat des de l'àmbit social. El secretari de la Taula del Tercer Sector, Josep Giralt, ha alertat que des de l'inici de la pandèmia s'han duplicat les ajudes a persones vulnerables i ha assegurat que l'habitatge és el "nucli central" per garantir l'accés als drets. La degana del Col·legi de Treballadors Socials, Conchita Peña, ha lamentat el "nou atac" al dret a l'habitatge que representa el recurs del PP al TC. "El govern espanyol ha de blindar la llei abans que s'emeti la sentència", ha demanat.La demanda també ha arribat des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Marea Blanca i la Comissió de Defensa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB8. "El PP impugna per la porta del darrere i això sí que és una imposició de competències. Regular a favor dels drets fonamentals i el bé comú no causa inseguretat jurídica", ha argumentat el seu membre, Xavi Muñoz, en referència als arguments dels populars.La roda de premsa ha acabat amb la intervenció de la Isabel i la Lucía, dues dones en situació d'emergència habitacional que amb l'ajuda de la PAH i gràcies al decret antidesnonaments de la Generalitat han aconseguit un lloguer social. "Seguirem sortint al carrer com hem fet sempre" ha avisat la Lucía davant la possibilitat que el TC tombi la mesura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor