L'ATM compensa prop de 200.000 títols de transports afectats per l'estat d'alarma de la primavera passada

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona ha dut a terme, fins al 31 de desembre passat, 196.411 compensacions corresponents a títols de transports afectats per l'estat d'alarma de la primavera passada. En la majoria, 165.430, s'han fet a través del perllongament automàtic de la caducitat de títols en validar-los a qualsevol punt del sistema i en altres 30.981 s'han fet via formulari a la web compensacions.atm.cat. El valor econòmic de les compensacions s'eleva a 4,9 milions d'euros i l'import mig compensat per usuari és de 25 euros, segons ha explicat l'ATM en un comunicat.Fins el 31 de gener del 2021, els estudiants universitaris amb una T-jove validada abans del 16 d’octubre -i que per tant caducarà com a tard el 12 de gener del 2021-, poden sol·licitar a l’ATM la compensació dels dies lectius en què no han pogut utilitzar el títol per les restriccions aplicades pel Procicat. Des de l’inici d’aquest segon procés compensatori el passat 26 de novembre, s’han rebut més d’11.000 sol·licituds de compensació.

