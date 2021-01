El TSJC manté vives les eleccions del 14-F

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha resolt que les eleccions catalanes es mantenen, per ara, per al 14 de febrer. La secció cinquena de la sala contenciós administratiu ha acceptat les mesures cautelaríssimes sol·licitades per dos dels recursos d'impugnació i, per tant, queda suspesa la convocatòria d'eleccions per al 30 de maig i es manté en vigor la data inicial a l'espera que el tribunal resolgui sobre el fons de la qüestió. La decisió adoptada avui pel tribunal no anticipa la que pugui adoptar-se més endavant i, per tant, es pot donar la situació que les eleccions s'acabin suspenent.El tribunal ha decidit també acceptar les mesures cautelaríssimes d'un segon recurs, presentat per Izquierda en Positivo, en el mateix sentit de mantenir el 14-F i deixar en suspens de manera provisional el decret d'ajornament signat divendres pel Govern.En la resolució, de cinc pàgines, el tribunal justifica la decisió d'acceptar les mesures cautelaríssimes per evitar que es perdi la finalitat del recurs interposat, que podria implicar una vulneració de drets fonamentals. La sala recorda que si no suspengués ara el decret 1/2021 signat pel Govern, la situació seria "pràcticament irreversible" i fos quina fos la decisió final no es podrien celebrar les eleccions el 14-F perquè s'haurien exhaurit els terminis. "Es generaria una greu inseguretat jurídica pel significatiu escurçament de terminis previstos en la legislació ordinària", diu el tribunal.Per tot plegat, la sala diu que cal prendre la decisió de suspensió "per causa d'urgència extraordinària, amb caràcter instrumental o procedimental, continuant le procés electoral convocat" mentre es resol aquest recurs "amb la major agilitat". I recorda que paralitzar el procés implica que no es puguin celebrar les eleccions. El tribunal, doncs, prefereix mantenir per ara les eleccions del 14-F a l'espera de prendre una altra decisió més endavant -quan abordi el fons del recurs- per evitar que la paralització de la votació faci que els comicis no es puguin celebrar sigui quina sigui la decisió dels jutges.La Generalitat i la Fiscalia tenen ara un termini de dos dies -fins dijous a les 10h- per argumentar la seva posició respecte a la decisió adoptada. Alhora, el tribunal també ha establert que les parts tenen fins llavors per pronunciar-se sobre les mesures cautelars sol·licitades en altres recursos contra l'ajornament electoral. Fonts del TSJC apunten que el tribunal començarà a deliberar sobre aquestes mesures cautelars dijous, però no està clar que es pronunciï el mateix dia. Paral·lelament, la sala ha informat de la decisió a la Junta Electoral i a la Diputació Permanent del Parlament. La decisió esbossa un escenari complex en el qual la campanya podria arrencar el pròxim 29 de gener per, un cop començada, que el tribunal acabés concloent que finalment es poden ajornar els comicis.Tots els partits amb representació parlamentària van acordar que s'havien de suspendre les eleccions per la situació sanitària que viu Catalunya. La majoria van acceptar que la nova data fos el 30 de maig, però el PSC s'hi va oposar i va proposar celebrar-les el març. Ahir mateix, entitats afins als socialistes ja van presentar recurs al TSJC contra la suspensió de les eleccions, però no van sol·licitar mesures cautelaríssimes. Sí que ho va fer un particular que va impugnar el decret del Govern. A partir de dijous, el TSJC ha d'abordar la resta de recursos presentats en contra del canvi de data de les eleccions.Minuts després de la decisió del TSJC, la JEC ha traslladat a les parts i a les juntes electorals de zona la decisió per seguir amb el procediment des del moment en què va quedar interromput pel decret del Govern. Segons fonts d'aquest organisme, ho fa malgrat que encara no existeix una decisió definitiva del TSJC, però entenent que l'adopció de la mesura cautelar de mantenir els comicis obliga a actuar en aquesta direcció. La JEC ja ha avançat aquest matí de dimarts que deixava qualsevol decisió sobre la data dels comicis a mans del tribunals.

