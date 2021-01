Podem reclama que la nova llei d'habitatge prohibeixi de forma permanent els desnonaments

Unides Podem vol incloure en la nova llei d'habitatge, que negocia amb el PSOE des de fa diverses setmanes, la prohibició permanent de desnonaments sense alternativa habitacional i el tall de subministraments a la població vulnerable, mesures que ara estan en vigor mentre duri l'actual estat d'alarma pel coronavirus. Segons han explicat a Europa Press fonts del partit que lidera Pablo Iglesias, introduir les dues mesures en la nova normativa suposaria "blindar automàticament" aquesta protecció per al col·lectiu vulnerable.Des de Podem sostenen que en un país amb més de tres milions d'habitatges buits "no es pot deixar ningú al carrer". En conseqüència, recollir la prohibició de desnonaments i talls de subministraments en els termes fixats ara per decret permetria a Espanya "complir amb la seva obligació internacional en matèria de dret a l'habitatge, inclosa en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals".Unides Podem considera que aquestes mesures s'han erigit com "indispensables" per garantir la protecció social i evitar que es produïssin situacions de "desprotecció" de les famílies més vulnerables, com "lamentablement" va tenir lloc el passat novembre i desembre. Aquesta és una de les principals demandes de la formació de cara a la llei d'habitatge, al costat de la "regulació i la intervenció" pública a través d'ajuntaments i comunitats que permeti limitar els preus del lloguer a les zones de mercat tensionat.La regulació de el cost de l'arrendament va ser un dels punts claus de l'acord entre els socis de coalició (PSOE i Unides Podem) per l'esborrany dels pressupostos generals de l'Estat. El compromís assolit pauta que s'inclourà en la nova Llei d'Habitatge que abordarà el consell de ministres i es remetrà posteriorment a Congrés.El decret antidesnonaments i la prohibició de talls de subministraments per a tot l'estat d'alarma es va acordar al desembre en el consell de ministres, emmarcada en l'anomenat "escut social" davant la pandèmia, després de tensions entre els socis de coalició en les negociacions prèvies.La secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Ione Belarra, ja va detallar al desembre que la seva aspiració és que la nova llei mobilitzi l'habitatge buit propietat dels grans tenidors i forçar que el posin al mercat per incrementar l'oferta de lloguer social a favor de les famílies vulnerables. Per a això, s'haurà de col·laborar també amb les diferents comunitats autònomes perquè "no surti a compte tenir habitatge parat", combinant diferents instruments, ja siguin incentius o de caràcter obligatori. Preguntada sobre si en el pla obligatori podria haver possibilitat de sanció o alguna càrrega fiscal a grans propietaris, va dir que encara no es pot descartar res.A més, un informe de la vicepresidència segona de Drets Socials i Agenda 2030 qualifica de "fracàs" el "model lusità" d'incentius fiscals de cara a aconseguir baixades del preu del lloguer, model pel qual es decanta el PSOE. L'anàlisi del departament que lidera Pablo Iglesias, al qual ha tingut accés Europa Press, sosté que la mesura lusitana "no limita el preu del lloguer, sinó que és una iniciativa de caràcter voluntari que té com a objectiu promoure l'oferta d'habitatge de lloguer per sota dels valors de mercat mitjançant beneficis fiscals".

