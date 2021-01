La divisió entre youtubers: marxar a Andorra o pagar més impostos a Espanya

Me alegra saber que por lo menos no rabiáis con el casi 50% que pagamos de impuestos https://t.co/pV7HhOZTGd — Paula Gonu (@paulagonu) February 10, 2020

A los streamers y youtubers que seguís por España y estáis pensado ir a Andorra...Pensadlo otra vez, dadle un par de vueltas. Sí, ganaréis más dinero pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir. Yo también lo pensé hace años. — Alexelcapo (@EvilAFM) January 17, 2021

No suelo meterme en estos temas pero creo que @wallstwolverine explica como son las cosas.

Veo tanto youtuber y streamer moralista que si dijera lo que sé de algunos de ellos agacharían la cabeza en vez de intentar dárselas de nuevos mesías. https://t.co/OAkGM2un3O — ♈️ Vegetta777 ♈️ (@vegetta777) January 18, 2021

Que cada persona trabaje y tribute donde le apetezca o donde más le beneficie. El Estado mira por su bien y nunca os priorizará a vosotros, no tenéis ninguna obligación moral con un sitio por el simple hecho de haber nacido en él. — ElmiilloR 🇦🇩 (@Elmiillor) January 17, 2021

¿Cuánto durará el cuento de los youtubers y Andorra?

Cansa un poco que siempre que uno se va allá salgan los de siempre con el mismo discurso moralista y condescendiente.

Que cada uno viva donde quiera por los motivos que quiera, dejad un poco en paz a quien no os hace daño. — Jordi Wild (@JordiWild) January 18, 2021

Rubén Doblas, més conegut com El Rubius, ha estat l'últim "youtuber" en informar que marxa a Andorra. Així ho va anunciar aquest cap de setmana en una emissió en directe a través de la plataforma Twitch. "Porto deu anys de la meva carrera a YouTube pagant aquí. Ja sé que hi haurà gent que em critiqui, però la gent molt sovint parla sense saber. Sé que passarà, però no em preocupa", va afirmar en directe.La notícia ha generat un gran enrenou a les xarxes socials, ja que Andorra s'ha convertit recentment en la residència de molts youtubers espanyols pels baixos impostos que ofereix, com Vegeta777, Willyrex, Lolito o TheGrefg , que va batre recentment el rècord mundial de visualitzacions en directe.L'enrenou, però, no neix amb la notícia de El Rubius, sinó que es va crear fa dues setmanes per la resposta de Paula Gonu, influencer i youtuber. Gonu va confessar recentment que guanyava uns 14.000 euros a través de les seves plataformes, el que va generar moltes crítiques i comentaris a les xarxes socials. La "influencer" va respondre a una de les crítiques afirmant que, malgrat que cobraven molts diners, també pagaven gairebé un 50% en impostos.El rebombori a les xarxes socials va provocar que es viralitzés un vídeo antic d' Ibai Llanos , també creador de contingut, a favor dels impostos. "A mi no m'importa que els que més guanyem paguem més impostos. Jo guanyo molts diners i si em treuen el 50% segueixo vivint la mar de bé", comentava en un dels seus vídeos. Altres youtubers residents a Espanya també van manifestar la seva disconformitat amb els que marxen a Andorra, sobretot per la crisi que s'està vivint a causa de la pandèmia.Amb tot això, l'anunci de El Rubius va provocar una divisió d'opinions, entre els que estan a favor de marxar a Andorra i els que defensen que s'haurien de quedar a Espanya en comptes d'evadir impostos. Alguns youtubers residents a Andorra s'han vist obligats a pronunciar-se al respecte davant l'allau de crítiques, així com d'altres que han sortit a defensar la llibertat de decisió de cadascú.

